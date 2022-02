Comune di Napoli, ordinanza anti-movida: bar chiusi all’una nei giorni feriali, alle 2 nel weekend

Nelle prossime ore, il sindaco Gaetano Manfredi firmerà l’ordinanza anti-movida, che prevede anche il divieto di musica ad alto volume con amplificatori e percussioni dopo le ore 23.

E’ tutto pronto per la nuova ordinanza anti-movida che dovrebbe, nelle intenzioni del Comune di Napoli, mettere un freno alle violenze notturne nel capoluogo campano. Secondo quanto riporta Fanpage, infatti, il sindaco Gaetano Manfredi è pronto a firmare un documento con cui si certifica la chiusura di bar, locali ed enoteche all’una di notte nei giorni feriali, e alle 2 nel fine settimana. Il provvedimento dovrebbe essere pubblicato nelle prossime ore.

L’ordinanza, secondo quanto riportato, oltre alla chiusura dei locali agli orari prestabiliti, prevede anche il divieto di musica ad alto volume con amplificatori e percussioni dopo le ore 23. Stop ai giovedì universitari nelle piazze.

L’ordinanza, predisposta in collaborazione con la Prefettura di Napoli dopo aver ascoltato tutte le associazioni, i rappresentanti di categoria degli esercenti e i comitati dei residenti, dovrebbe andare in vigore già a partire da questo venerdi’, 11 febbraio, e avere corso di validità fino a sabato 11 giugno 2022. Per chi viola le regole è prevista una sanzione amministrativa e la segnalazione alla Questura. Saranno rafforzati anche i controlli contro la vendita di alcol ai minori.