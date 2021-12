Comune di Napoli: nuovo concorsone per assumere 2800 dipendenti?

Comune di Napoli: in Consiglio si discuterà di un possibile concorsone per assumere 2800 dipendenti. Pubblicate graduatorie e calendario per la sottoscrizione di 93 contratti a tempo determinato.

Il Comune di Napoli guarda a nuove assunzioni per il 2022. A Palazzo San Giacomo, come spiegato spesso dal sindaco Gaetano Manfredi fin dal momento del suo insediamento, c’è urgente bisogno di personale.

Come riporta “Il Mattino”, nel Consiglio comunale in svolgimento quest’oggi, martedì 28 dicembre, presso la Sala dei Baroni al Maschio Angioino, si parlerà quindi di un possibile “concorsone”. Tale procedura potrebbe vedere l’assunzione di 2800 dipendenti al Comune di Napoli. Si attendono sviluppi e, naturalmente, la pubblicazione dei bandi per capire le figure professionali e i requisiti richiesti.

Ma non è tutto. Sono infatti già state pubblicate sul sito dell’ente le graduatorie e il calendario per la sottoscrizione dei contratti per il reclutamento a tempo determinato delle seguenti figure professionali:

23 istruttori direttivi amministrativi;

5 assistenti sociali;

8 istruttori direttivi informatici;

8 istruttori direttivi architetti;

4 istruttori direttivi ingegneri;

36 istruttori amministrativi ;

; 9 Geometri.

Tali concorsi hanno visto una preselezione per soli titoli e l’effettuazione di una prova scritta, procedure svoltesi tra novembre e dicembre.