Comune di Napoli: il punto sulla ripavimentazione di Via Morelli e delle strade adiacenti

Comune di Napoli: riunione tra l’amministrazione comunale e Confcommercio sui lavori di ripavimentazione di Via Morelli e delle strade adiacenti.

Si è tenuta oggi, presso la sala Giunta del Comune di Napoli, una riunione tra l’Amministrazione comunale e Confcommercio Napoli per fare il punto sui lavori di ripavimentazione di Via Morelli e strade adiacenti.

La riunione, alla quale hanno partecipato il Vicesindaco Panini, l’Assessore al Commercio Rosaria Galiero ed il dirigente del Servizio Strade Edoardo Fusco, era stata chiesta con urgenza dalla Presidente Confcommercio Prov. Napoli Carla Della Corte per individuare soluzioni che riducessero al minimo i disagi per le attività commerciali causati dai cantieri aperti e dalla conseguente paralisi del traffico.

Comune di Napoli e Confcommercio hanno convenuto che il cronoprogramma dei lavori sarà definito di comune accordo, tenendo conto delle esigenze del territorio e dei commercianti, in modo da scegliere le tempistiche e le modalità di svolgimento più idonee a non ostacolare ulteriormente le attività commerciali, in vista del periodo dei saldi invernali.

Inoltre, l’Amministrazione ha garantito che i lavori per il ripristino della Galleria Vittoria, essendo stati stanziati i fondi necessari con l’approvazione del bilancio, partiranno a breve e porteranno alla riapertura della Galleria entro fine marzo.