Comune di Napoli: Domenico Ruggiero nuovo amministratore unico di ASIA

ASIA: il sindaco Gaetano Manfredi ha nominato l’Ingegnere Domenico Ruggiero nuovo amministratore unico dell’azienda incaricata della gestione dei rifiuti e dell’espletamento dei servizi di nettezza urbana.

Si è svolta a Palazzo San Giacomo l’assemblea totalitaria dei soci di Asia per prendere atto delle dimissioni dei consiglieri di amministrazione, accettarle e provvedere contestualmente alla nomina di un amministratore unico.

Il sindaco Gaetano Manfredi e l’Assessore all’Ambiente Paolo Mancuso hanno ringraziato i consiglieri di amministrazione uscenti per il lavoro svolto. Il sindaco ha poi provveduto alla nomina dell’ingegnere Domenico Ruggiero come amministratore unico.

Tale nomina è stata fatta, si legge in una nota del Comune di Napoli, “al fine di garantire la continuità nella gestione ordinaria e straordinaria in un settore di assoluta importanza strategica per i suoi riflessi su salute e ambiente nelle more dell’espletamento delle procedure per la nomina del Presidente e dei consiglieri di Amministrazione”.