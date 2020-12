Comune di Napoli: a gennaio partono i lavori nella Galleria Vittoria

Galleria Vittoria: i lavori partiranno ad inizio gennaio 2021 (con l’obiettivo della riapertura al traffico entro il 21 marzo).

Dopo lo stanziamento dei fondi necessari con l’approvazione del bilancio (600mila euro), il Comune di Napoli ha garantito che i lavori per il ripristino della Galleria Vittoria (uno dei tunnel strategici della città, che collega il Centro con la zona occidentale) inizieranno a gennaio, con l’obiettivo della riapertura al traffico entro il 21 marzo 2021.

Come riporta “Repubblica”, proprio ieri la Giunta comunale ha approvato il piano di interventi per la manutenzione straordinaria del tunnel chiuso al traffico da fine settembre, a seguito del crollo di un pannello del rivestimento. Ora si attende solo il via libera della Procura, che dovrebbe arrivare entro il 4 gennaio.

I magistrati (cui nelle scorse settimane è stata inviata la relazione dai tecnici di Palazzo San Giacomo) dovranno accertare l’eliminato pericolo e da quel momento si darà inizio ai lavori per il potenziamento degli ancoraggi di alcuni pannelli di rivestimento, il ripristino dei pannelli asportati, ma anche del sistema di drenaggio e degli impianti.

Gli interventi di manutenzione sono stati affidati alla ditta dell’accordo quadro del Comune che si occupa già della manutenzione stradale: non sarà quindi necessario indire alcun bando (riducendo quindi i tempi).