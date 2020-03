Videogiochi ai tempi del Coronavirus: PS4

Emergenza coronavirus ‘iorestoacasa’: Ecco una lista di videogame imperdibili, che vi terranno compagnia in queste settimane.

di Piero Lombardi – In un momento difficile come questo a causa dell’emergenza coronavirus siamo tutti a casa e passare del tempo non è semplice, ma per molti ammazzare la noia o stemperare la tensione è facile con le nostre care vecchie console al nostro fianco.

Per questo abbiamo pensato di fornirvi una lista di videogame imperdibili, che vi terranno compagnia in queste settimane.

The Last of Us Remastered

Con l’uscita imminente del secondo capitolo, e l’annuncio di una serie tv scritta dagli autori di Chernobyl, questo titolo resta tra i capolavori della storia dei videogame. In esclusiva per PS4 e più attuale che mai, il pupillo di Naughty Dog ci porterà in uno scenario posta-pocalittico dove la civiltà umana e collassata e l’esercito impone la legge marziale.

Nei panni di Joel attraverseremo gli Stati Uniti in un’esperienza memorabile che a distanza di quasi dieci anni fa si che The Last of Us sia probabilmente il videogame più riuscito della storia di Playstation.

Red Dead Redemption II

Per gli appassionati del selvaggio West e non solo, il titolo di Rockstar Games pare abbia richiesto tra i sei e gli otto anni di sviluppo. Ciò che è venuto fuori è un progetto open world mai visto prima, e uno splendido racconto ricco di colpi di scena che vi intratterrà per tantissime ore. Arthur Morgan, il protagonista vi accompagnerà nel West del 1899, tra duelli, rapine, caccia, partite a poker e tanto altro vi sentirete catapultati in un’epoca che avete visto solo nei film. Uno splendore per gli occhi.

Death Stranding

Lo amerete o lo odierete. La nuova creatura di Kojima, autore dei famosi Metal Gear che ha creato qualcosa di mai visto prima. Una trama degna di un film da Oscar, o forse qualcosa di ancor più “ricercato”. Nei panni di Sam Porter Bridges sarete catapultati in un mondo alla deriva, dove la linea tra la vita e la morte è ancora più sottile e il Death Stranding ha ormai raso al suolo qualunque cosa. Il vostro compito? Trasportare merci nelle lande desolate Americane e ricostruire il passato. C’è qualcuno che l’ha definito un simulatore di Corriere, è in parte lo è, ma Death Stranding è un gioco unico nel suo genere e probabilmente resterà tale. Consigliato per chi ama le trame complicate e il folle genio di Kojima.

God of War

Chi conosce Kratos vedrà che il nuovo capitolo di God of War ha un ritmo completamente diverso dai suoi predecessori e chi non lo conosce apprezzerà profondamente questo titolo. Graficamente superbo, narrativamente molto valido GoW ci porta in un viaggio nella mitologia Norrena e i suoi Dei: Odino Loki e Thor. Un must have che ci terrà compagnia tantissime ore e pone le basi per una nuova trilogia di Kratos.

Horizon: Zero Dawn

Visivamente pazzesco, probabilmente il titolo con la grafica migliore di questa generazione che viene al termine. La storia segue le avventure di Aloy, cacciatrice che vive in un mondo post-apocalittico dominato dalle Macchine, dove gli uomini sono tornati alle origini e sono divisi in tribù per sopravvivere. Un’ottima narrazione e un gioco molto originale che però presenta qualche pecca a livello di doppiaggio, in ogni caso vi terrà compagnia per moltissime ore.

GTA V

L’altro pupillo di Rockstar Games che ha venduto cento milioni di copie, non ha bisogno di presentazioni. Un capolavoro che ci regala una Los Santos curata nei minimi dettagli.

Il quinto capitolo del brand Grand Theft Auto dopo sette anni è ancora uno dei titoli migliori per PS4. Solo per ADULTI.

Kingdom Hearts III

Chi non ha mai sognato di esplorare i mondi Disney? La serie Kingdom Hearts ci permette di farlo da oltre 20 anni e con questo titolo conclude degnamente la saga di Xehanort.

Mentre i più piccoli potranno divertirsi ad esplorare i vari mondi senza dar troppo conto alla trama, i fan della serie, ormai cresciuti potranno finalmente vederne il finale dopo ben diciassette anni dall’uscita del primo titolo. Il Gameplay è immediato anche se non avete giocato gli altri titoli sarete subito padroni del gioco, forse i veterani storceranno il naso perchè la difficoltà è calata e molto, ma non preoccupatevi potete sempre rigiocarlo a modalità Critica per ricordare i vecchi tempi.

Fumetti e videogame non sono mai andati d’accordo, fino a quando Rocksteady non decise che era giunta l’ora di smuovere le cose. Così nacque Batman Arkham Asylum e i suoi successori Arkham City e Arkham Knight che seppur datati ancora oggi possono dire la loro nel mondo videoludico. Ma poi è arrivata Insomniac che ha deciso di portare L’Uomo Ragno su console in collaborazione con Marvel ed è stato un vero successo.

Anche se molti non la pensano come noi, ritrovarsi a scalare e a volare tra i grattacieli di New York, curata nei minimi dettagli, rende imprescindibile l’acquisto del titolo per tutti gli appassionati di Spider-Man e della Grande Mela.

Shadow of the Colossus

Unico, il capolavoro di Fumito Ueda è stato riproposto su PS4 in versione remastered. Chi non l’ha mai provato si ritroverà in qualcosa di mai visto prima e resterà a bocca aperta davanti a un titolo che a quasi 20 anni dalla sua pubblicazione viene ancora acclamato e celebrato. Lasciamo a voi l’esplorazione, ma visto il prezzo e l’esperienza lo consigliamo a tutti.

Non da meno vorremmo elencare una serie di titoli che vi faranno compagnia in queste settimane difficili : The Witcher 3, Uncharted 4, Rise of The Tomb Raider, Persona 5, Sekiro: Shadows die twice, Resident Evil 7, Prey, Nier: Automata, Mortal Kombat 11, Metal Gear Solid 5, Dragon Quest IX, Doom, Destiny 2 e per tutta la famiglia Crash Team Racing Nitro-Fueled.