Valorant: lo sparatutto di Riot uscirà il 2 giugno

Valorant ha finalmente una data ufficiale. Il popolare gioco sparatutto 5vs5 di Riot Games uscirà il prossimo 2 giugno. L’annuncio arriva nella giornata di ieri da parte della casa produttrice stessa.

Il 28 maggio chiuderà la Closed Beta, per permettere ai programmatori di mettere a posto gli ultimi dettagli in previsione del lancio. Annunciato anche l’istallazione di nuovi server per sostenere al meglio il traffico di giocatori online.

“Il lancio porta con sé standard più elevati e diverse aspettative”, dichiara l’Executive Producer Anna Donlon.

Ricordiamo che il gioco è uno sparatutto 5vs5 e sarà completamente gratuito. Riot Games ha annunciato che verranno istallati nuovi server di gioco, per sostenere il traffico di dati, e che essi saranno collocati a Madrid, Atlanta, Dallas, Londra e Varsavia.

“Il nostro obiettivo è sempre stato rendere disponibile VALORANT in quasi tutto il mondo il prima possibile, e non vediamo l’ora di poterlo fare il 2 giugno”, annuncia l’Executive Producer Anna Donlon.

“Il lancio porta con sé standard più elevati e diverse aspettative, e continueremo a dialogare con i giocatori per onorare il nostro impegno decennale con la community globale di VALORANT. Questo è solo l’inizio del nostro viaggio, non è il traguardo“, prosegue.

Questo l’annuncio da parte dei devs: “Se ci avete seguiti negli ultimi tempi, probabilmente avrete letto il nostro annuncio secondo il quale VALORANT uscirà in gran parte del mondo* il 2 giugno (sì, compreso in Oceania!). Come abbiamo già detto, mancano poche settimane!

Sappiamo anche che con l’annuncio della data di uscita abbiamo sollevato tutta una serie di domande, con la principale che dà il titolo a questo articolo: siamo pronti? Ogni settimana abbiamo affrontato una varietà di domande, preoccupazioni e argomenti caldi , ma quando l’uscita ufficiale è dietro l’angolo la questione cambia del tutto”.

