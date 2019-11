Torna il Free comic book day Italia 2019

Free Comic Book Day: Panini Comics, Sergio Bonelli Editore, Saldapress ed Edizioni Star Comics una serie di fumetti gratis per tutto il giorno.

di Piero Lombardi – Dopo il successo dello scorso anno torna anche in Italia il Free Comic Book Day, il 30 Novembre 2019, Panini Comics, Sergio Bonelli Editore, Saldapress ed Edizioni Star Comics parteciperanno all’evento mettendo a disposizione delle fumetterie una serie di titoli che gli utenti potranno ritirare gratuitamente per tutto il giorno.

Vediamo nel dettaglio tutti i fumetti di questa edizione:

Avengers / Savage Avengers – Panini Comics

Spider-Man / Venom – Panini Comics

Somali e lo Spirito della Foresta – Panini Comics

The Goon Nuova Serie – Panini Comics

Paperinik / X-Music – Panini Comics

Daryl Zed – Sergio Bonelli Editore

Astra Lost in Space – Star Comics

Shonen Manga ancora non annunciato – Star Comics

Seinen Manga Ancora non annunciato – Star Comics

Bloodshot – Star Comics

Il Muro – Star Comics

The Prism – Bao Publishing

Outer Darkness Dentro la Tenebra – Saldapress

The Ghost Fleet / Murder Falcon – Saldapress

Il Free Comic Book Day nasce in America e da poco tempo viene adottato anche in Italia dagli editori per sensibilizzare i lettori e promuovere i fumetti in uscita durante l’anno, una fantastica iniziativa per appassionati e non, disponibile solo nelle fumetterie aderenti.