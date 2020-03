The last of Us diventerà una serie tv della HBO

La serie tv riguarderà il primo capitolo di The Last of Us, uscito sette anni fa e sarà co-prodotta da Sony Pictures Television, in associazione con PlayStation Productions.

di Piero Lombardi – A grande sorpresa è arrivato l’annuncio che ha fatto letteralmente impazzire i fan di tutto il mondo, The Last of Us, uno dei videogiochi più premiati e acclamati della storia diventerà una serie TV.

Per ora nessun dettaglio in particolare, Naughty Dog ha annunciato la collaborazione tra Sony e la HBO nella giornata di ieri. La serie sarà curata da Craig Mazin, autore di Chernobyl e da Neil Druckmann, vicepresidente di Naughty dog e direttore di The Last of Us Parte II, attesissimo sequel del videogame in uscita a Maggio su PlayStation.

La serie sarà incentrata sul primo capitolo di The Last of Us, uscito sette anni fa e sarà co-prodotta da Sony Pictures Television, in associazione con PlayStation Productions che ha già dichiarato che The Last of Us sarà la prima serie televisiva di tante, basata sui videogiochi Sony.