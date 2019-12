Sony PlayStation Italia lancia il Calendario dell’Avvento su PS4

Sull’account di Instagram ufficiale di Sony PlayStation Italia è stata pubblicata la prima delle 25 sfide che accompagneranno i giocatori fino al giorno di Natale.

di Piero Lombardi – Siamo ormai vicini al Natale e anche PlayStation rende omaggio alle festività con il Calendario dell’Avvento che prevede il coinvolgimento dei giocatori in varie iniziative a partire dal 1 Dicembre.

Qualche giorno fa infatti sull’account di Instagram ufficiale di Sony PlayStation Italia è stata pubblicata la prima delle 25 sfide che accompagneranno i giocatori fino al giorno di Natale.

Ad oggi le missioni già uscite sono 4:

Giorno 1: Gioca le Caverne di Cristallo su Medievil.

Giorno 2: Gioca una partita in modalità Sopravvivenza su Call of Duty.

Giorno 3: Iscriviti alla Season 2 di Fifa 20 Challenger Series.

Giorno 4: Prova gratuita di Firewall Zero Hour.

Giorno 5: Completa un Trofeo d’oro a Concrete Genie.

Al completamento di ogni missione vi aspetta una sorpresa, e nei prossimi giorni saranno annunciate nuove sfide sui canali social di Sony.

“Sta arrivando il Natale, il periodo dell’anno in cui tutti siamo più buoni con gli altri, e un po’ anche verso noi stessi. Scopri il nostro calendario dell’avvento, perché non c’è niente di meglio per un player che concedersi ogni giorno una sfida diversa in chiave PlayStation!”.