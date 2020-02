Rubrica Games: le uscite di Marzo 2020. Ecco i titoli più attesi

Rubrica Games: Ecco i titoli in uscita a marzo e anticipiamo l’arrivo a maggio di uno dei giochi più attesi di tutti i tempi: The Last of Us 2 per PS4.

di Piero Lombardi – Nuovo appuntamento con la rubrica games. Mentre ci avviciniamo alla primavera e all’arrivo di uno dei titoli più attesi di tutti i tempi: The Last of Us 2 per PS4, in uscita a Maggio 2020, il mese di Marzo si prospetta sicuramente più interessante dei precedenti.

Pokemon Mistery Dungeon Squadra di Soccorso DX (6 Marzo)

Dopo il successo di Spada e Scudo ritorna dopo 15 anni il remake di due classici usciti su GBA e Nintendo DS. Lo spin-off della serie dei mostriciattoli più famosi al mondo vi porterà a vestire i panni di un pokemon per rivivere un’avventura con una veste grafica completamente rinnovata e tantissime novità. Imperdibile per i fan della serie.

Ori and the Will of The Wisps (11 Marzo)

Sequel di Ori and the Blind Forest uscito su Xbox nel 2015, è uno dei titoli in esclusiva Microsoft più attesi del 2020. Nel gioco assumerete il controllo di Ori, uno spirito guardiano bianco che spostandosi nei vari mondi dovrà risolvere svariati enigmi.

Nioh 2 (13 Marzo)

Dopo il primo capitolo molto apprezzato dagli appassionati, il titolo di Team Ninja torna sugli scaffali in esclusiva per PS4. Gli sviluppatori rilasceranno una demo d’assaggio chiamata Last Chance Trial, in uscita sul PSN il 28 Febbraio. La demo sarà disponibile fino al 1 Marzo, i giocatori avranno poco tempo a disposizone per provare il gioco.

DOOM Eternal (20 Marzo)

Il re degli FPS torna sul mercato su tutte le piattaforme, Google Stadia compresa.

Gli sviluppatori hanno deciso di puntare questa volta su una campagna single player di tutto rispetto. Le forze degli inferi hanno invaso la terra, siete pronti per la carneficina?

Animal Crossing New Horizon (20 Marzo)

Chiudiamo la rubrica games con un’altra esclusiva di Switch. Il quinto titolo della serie Animal Crossing si prepara ad approdare sulla console portatile.

Animal Crossing: New Horizons è un gioco di simulazione di vita giocato in tempo reale. Il giocatore vestirà i panni di un personaggio completamente personalizzabile