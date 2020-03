Rubrica Games: le uscite di Aprile 2020. Ecco i titoli più attesi

Rubrica Games: Capcom lancia il terzo capitolo per rivivere con una grafica mozzafiato la celebre catastrofe di Racoon City nei panni di Jil Valentine.

di Piero Lombardi – Il Coronavirus ci tiene a casa, quale momento migliore per svagarci con le nostre console. Vediamo tutte le uscite di Aprile.

Resident Evil 3 (3 Aprile)

Si parte col botto. Dopo l’incredibile successo del remake del secondo capitolo, Capcom lancia anche il terzo per rivivere con una grafica mozzafiato la celebre catastrofe di Racoon City nei panni di Jil Valentine. Imperdibile.

Hearthstone: Ceneri delle Terre Esterne (7 Aprile)

Vale la pena citare la nuova espansione del gioco di carte di Blizzard, che da anni sta riscuotendo un discreto successo in tutto il mondo. Ispirato a World of Warcraft è il concorrente diretto di Magic the Gathering.

Questa espansione scuoterà il meta con un set di potenti nuove carte e una nuovissima classe, il cacciatore di demoni.

Final Fantasy VII Remake (10 Aprile)

Nonostante girassero voci di un rinvio legato alla pandemia pare che Square Enix abbia confermato l’uscita del 10 Aprile. Il remake di uno dei migliori giochi di tutti i tempi è pronto ad approdare su Ps4. Il titolo sarà suddiviso in più episodi, il primo arriverà fino alla fuga di Midgar. Sul PlayStation store è già disponibile la demo che permette di testare il nuovo sistema di controllo, che si allontanerà dal gameplay a turni del titolo originale.

MotoGP 20 (23 Aprile)

L’ultimo capitolo videoludico della serie firmata Milestone approda su tutte le console. Il primo gameplay è stato mostrato qualche settimana fa e mostra un giro di pista con Valentino Rossi al Mugello. Vale la pena farci una sbirciata per il livello di dettaglio e grafica che sono riusciti a raggiungere con questo titolo.

Gears Tactics (28 Aprile)

Un po’ come successo con la saga di Halo che tempo fa lanciò Halo Wars, uno strategico a turni ambientato nel mondo di Master Chief, anche Gears of War approccia al genere con un videogioco ambientato durante gli anni che precedono il primo capitolo della famosissima saga.

Minecraft: Dungeon (Aprile)

Un fenomeno videoludico globale, inutili le presentazioni. Con questo titolo, Minecraft sarà trasportato all’interno di un classico dungeon in perfetto stile D&D, ma con una componente action predominante. Un titolo tutto da scoprire adatto a tutte le età.