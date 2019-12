Rubrica Games: Anticipazioni sulle uscite di Gennaio 2020

Games: In arrivo su tutte le piattaforme il nuovo RPG di Bandai Namco ispirato al mondo di Dragon Ball e in particolare ad una delle saghe più amate: Dragon Ball Z.

di Piero Lombardi – Sta per cominciare l’ultimo anno della “Old-Gen”, dopo la presentazione di Xbox Series X ai Games Award e l’annuncio di Sony che lancerà con ogni probabilità PS5 nel mese di Novembre 2020, non ci resta che goderci le ultime cartucce delle vecchie console che hanno ancora tante esclusive da regalarci.

Partiamo con le uscite di Gennaio:

Dr Kawashima’s Brain Training (3 gennaio)

Dopo il successo su Nintendo Ds e su Wii U, ritorna il videogioco educativo per eccellenza sulla nuova console. Un regalo ideale per l’Epifania.

Monster Hunter World: Iceborne Pc (9 Gennaio)

Disponibile su console a partire da Settembre, esordisce su Pc l’espansione glaciale di questo fantastico RPG action che sta già spopolando.

Dragon Ball: Kakarot (17 Gennaio)

In arrivo su tutte le piattaforme il nuovo RPG di Bandai Namco ispirato al mondo di Dragon Ball e in particolare ad una delle saghe più amate: Dragon Ball Z.

Kingdom Hearts 3: Re:Mind (23 gennaio)

Il primo DLC di Kingdom Hearts III esordisce nel mese di Gennaio. Il gioco completa la storia di Sora e introduce nuovi livelli di difficoltà e contenuti inediti. Un must have per gli amanti della saga.

Warcraft 3: Reforged (29 gennaio)

Dopo un primo rinvio finalmente ci siamo, il prossimo mese si torna ad Azeroth.Il remaster di uno dei giochi più amati di sempre, includerà l’intera campagna di Warcraft 3 e l’espansione The Frozen Throne, per un totale di 60 missioni.

Assolutamente da non perdere.