Nintendo switch Pro potrebbe uscire nel 2020

di Piero Lombardi – Secondo alcuni analisti quest’anno Nintendo lancerà la versione pro della sua Switch. La console presumibilmente supporterà una risoluzione di 4K, avrà delle cartucce di gioco più capienti e sarà costruita con materiali più resistenti.

Questa dovrebbe essere la risposta della grande N alle sue rivali Sony e Microsoft che a fine anno lanceranno le console di nuova generazione: PS5 e XBoxXSeries.

Quest’anno in ogni caso Nintendo ha già dominato le vendite e ha lanciato la versione Nintendo Switch Lite più economica e portatile che ha già riscosso un grande successo, oltre a una serie di titoli come Pokemon Spada e Scudo che hanno raggiunto il record di vendite in Giappone e in Europa. Ricordiamo che Nintendo Switch Pro è soltanto un’ipotesi e che l’azienda non ha ancora rilasciato alcun comunicato ufficiale a riguardo.