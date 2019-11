Lucca Comics & Games 2019: Sir Patrick Stewart e il cast di Star Trek: Picard presentano la nuova serie Amazon Prime Video.

di Piero Lombardi – Star Trek e il mitico Comandante Picard protagonisti domani a Lucca Comics & Games! Evento clou della giornata sarà infatti l’incontro con Sir Patrick Stewart e il cast della serie Amazon Orignal Star Trek: Picard (ore 11.00, Teatro del Giglio).

A seguire per rendere omaggio a una delle più amate e talentuose star del teatro, del cinema e della televisione, Lucca Comics & Games assegnerà a Sir Patrick Stewart un posto d’onore nella sua Walk of Fame, dove nel corso degli anni hanno lasciato le proprie impronte alcuni tra i più celebri artisti del mondo del cinema, dei fumetti e dei videogiochi.

Mattina da record quella di domani a Lucca Comics & Games: tra le iniziative legate a Dungeons & Dragons, avrà luogo infatti il più grande evento mai realizzato in Europa di D&D Epic: 180 giocatori si uniranno a 30 Dungeon Master per il più grande gioco simultaneo di D&D nel nostro continente. Ore 10.00, Sotterraneo San Colombano.

Lucca Comics & Games 2019: Le foto dei cosplay. Programma di Venerdì 1 novembre 1 di 14

In contemporanea e nella stessa location LC&G e Wizards danno la possibilità di partecipare a una grande quest interattiva che coinvolgerà fino a 10.000 partecipanti all’interno della città di Lucca.

La missione si intitolerà Devil Deals – Patti con il Diavolo e sarà ambientata nella storia di D&D 2019: Baldur’s Gate: Descent into Avernus. Con il panel Diventare se stessi – Bell*, brutt* e cattiv*: le mille facce del fumetto LGBTQ+ (Chiesa dell’Agorà) Lucca Comics & Games nel segno dell’inclusività: Il fumetto LGBTQ+ ha mille facce, proprio come i suoi personaggi e i suoi autori/le sue autrici.

A discuterne moderati da Susanna Scrivo saranno Lou Lubie, Manon Desveaux, Samuel Spano, RÉN, Giulia Argnani, Fumettibrutti, Yudori. Si torna al Teatro del Giglio alle 14.15 per la tavola rotonda. Quando un disco volante atterrò a Lucca! Daniel Abraham, Ty Franck, Dario Tonani, Federico Carmosino e Bruce Sterling si confrontano moderati da Licia Troisi sulla fantascienza, genere a volte bistrattato, a volte controverso, a volte considerato immeritatamente secondario; specie in Italia, dove è nota la celebre frase di Fruttero&Lucentiniana memoria: “Un disco volante non può atterrare a Lucca”.

Alle 15 (Chiesa dell’Agorà) nel Salotto Nerd di Alessandro “DocManhattan” Apreda si discuterà della figura del samurai e del suo impatto sull’immaginario globale, nei fumetti e non solo, con tre grandi esperti del genere, come il sensei Noboru Rokuda, il fumettista statunitense di origini giapponesi Stan Sakai e Roberto Recchioni.

Domani giornata particolarmente densa di eventi anche sul versante videoludico. Tanti gli appuntamenti, a cominciare dalla grande parata cosplayer di Bordelands 3, ultimo capitolo del fortunato franchise di 2K, con il cosplayer di fama internazionale Leon Chiro, che partirà assieme a tantissimi cosplayer a tema per la Borderlands 3 Parade. Sarà possibile partecipare anche per tutti gli altri fan del gioco, che potranno dotarsi della maschera ufficiale presso lo stand.

Il ritrovo è alle ore 14:00 proprio allo stand di Borderlands 3 sulle Mura Urbane, a fianco di Piazza Vittorio Emanuele.

All’interno della Esports Cathedral, presso l’Auditorium San Romano, Xiaomi ed ESL di Brawl Stars dal vivo, con alcune delle principali squadre professionistiche italiane. Lo Xiaomi 5G Mobile Brawl by ESL sarà l’occasione ideale per comprendere appieno le capacitàdella rete 5G, ormai imminente.

Presso l’Auditorium San Francesco, l’amatissimo CiccioGamer89, youtuber da milioni di view, insieme allo sceneggiatore Davide Costa, terrà un incontro con i fan dove presenterà il suo ultimo libro: Cicciogamer e le Olimpiadi degli e Sport. Appuntamento alle ore 18:00. Dopo il grande successo dello scorso anno, torna la BlizzCon.

A partire dalle 18.30, nella Esports Cathedral in Piazza San Romano, partirà infatti la diretta dall’Anaheim Convention Center in California con la cerimonia di apertura dell’evento, dove verranno mostrate le principali novità dei titoli di punta della casa californiana: da World of Warcraft a Overwatch, da Starcraft ad Hearthstone, fino a Diablo e Heroes of the Storm.

Nell’ambito dell’omaggio al Maestro Araki imperdibile per i suoi fan la parata cittadina con tutti i personaggi delle Bizzarre Avventure di JOJO. Partenza dal Baluardo Santa Croce 15.45. In chiusura di giornata, al Main Stage Baluardo San Donato (ore 19.30) ci si scatena sulle note del Toon Tunz – Giorgio Vanni Live: la star delle sigle infiammerà il palco di Lucca Comics & Games con uno show che si prospetta memorabile.