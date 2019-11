Blizzard annuncia Diablo IV. Anteprima del trailer [VIDEO]

Blizzard presenta Diablo IV: il nuovo gioco non sarà lineare ma sarà possibile esplorare Sanctuary in stile “open world”.

di Piero Lombardi – Diablo IV è protagonista assoluto della cerimonia di apertura di Blizz Con 2019,l’evento annuale di Blizzard che annuncia l’uscita dei suoi titoli di punta.

Il quarto capitolo di una delle serie RPG più popolari al mondo è stato presentato ufficialmente il 1 novembre e si è mostrato con uno spettacolare cinematic trailer di 9 minuti. L’ultimo capitolo risale al 2008, ma l’uscita di questa nuova avventura è ancora lontana, gli sviluppatori infatti non hanno menzionato neanche l’anno d’uscita del gioco che arriverà su tutte le piattaforme.

Il protagonista questa volta pare non essere Diablo, il villain per eccellenza, ma Lilith, la figlia di Mephisto in persona.

Diablo IV riprende dagli eventi del precedente capitolo, ma questa volta gli scenari sono molto più gotici e oscuri e ricordano quelli di Diablo e Diablo II, i titoli più amati dai fan del brand.

Durante la conferenza oltre al trailer è stato mostrato un video del gameplay che racchiude nell’insieme tutte le caratteristiche fondamentali dei capitoli precedenti come i combattimenti del terzo capitolo, frenetici ma meno confusionari e il sistema di oggetti del secondo capitolo con tanto di rune combinabili con gli oggetti in nostro possesso.

Le classi giocabili inizialmente saranno tre: quella del barbaro, quella del druido e quella del mago, ma sicuramente come già successo in passato saranno inserite altre classi per arricchire l’esperienza dei videogiocatori.

Un’altra caratteristica importante di Diablo IV è che questa volta il gioco non sarà lineare ma sarà possibile esplorare Sanctuary in stile “ open world”, senza caricamenti e senza i classici capitoli che hanno caratterizzato la serie fino ad oggi, ma non preoccupatevi, Blizzard rassicura i fan sul fatto che la struttura narrativa avrà un impatto fondamentale sul gioco.

Nell’attesa rifatevi gli occhi con il trailer.