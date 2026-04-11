COMICON OFF 2026, RASSEGNA DI EVENTI IN CITTÀ DEDICATI AL FUMETTO E ALLA CULTURA POP

COMICON OFF 2026, dal 10 aprile al 31 maggio: Mostre, talk, eventi, workshop, live drawing, eventi k-pop, performance, musica e tanti ospiti. Tra le mostre

Milo Manara, in inedito dialogo con Caravaggio.

Dal 10 aprile al 31 maggio torna la rassegna COMICON OFF, il fuoriFestival di COMICON, che anche quest’anno, grazie al Comune di Napoli, invade la città in tutte le municipalità e non solo. Il programma diffuso e trasversale, trasforma Napoli in un vero e proprio laboratorio di cultura pop, arti visive, partecipazione e sperimentazione.

COMICON OFF attraversa quartieri, musei, gallerie, biblioteche, spazi culturali e luoghi simbolo della città, con un calendario molto ricco di eventi che mira a rafforzare il legame tra il festival e il territorio, promuovendo – in coerenza con la strategia di politica culturale del Comune – l’accesso partecipato e libero alla cultura.

«La scelta di realizzare anche quest’anno COMICON OFF conferma una direzione precisa della politica cittadina: agire per una cultura viva e diffusa, capace di coinvolgere tutte le municipalità e di attrarre tutti i pubblici, a partire dai più giovani. In questa prospettiva, abbiamo scelto di collaborare con istituzioni e realtà del territorio per costruire una rete solida e plurale, che rafforza la capacità del progetto di generare valore culturale condiviso. Allo stesso tempo, abbiamo voluto investire sulle biblioteche cittadine, e in particolare su quelle dei quartier periferici, quali infrastrutture fondamentali per l’accesso alla cultura. Infine, abbiamo deciso di portare a Castel Nuovo un maestro come Robert Crumb per consolidare il ruolo di Napoli come crocevia culturale di respiro internazionale.» afferma Sergio Locoratolo, Coordinatore delle politiche culturali del Comune di Napoli.

L’edizione 2026 vede un’ulteriore crescita dell’offerta e del raggio d’azione del fuoriFestival di COMICON, dividendosi in tre diverse sezioni:

Alta frequenza raccoglie tutti gli eventi dislocati nelle diverse Municipalità e ospitati nei luoghi vitali e storici della città, da Palazzo Cavalcanti-Casa della Cultura del Comune di Napoli alle Stazioni Metropolitane dell’Arte di ANM , passando per le Biblioteche Comunali ;

del Comune di Napoli alle Stazioni Metropolitane dell’Arte di , passando per le ; In città anima i luoghi della cultura come l’ Instituto Cervantes di Napoli e la Galleria HDE Martucci , il Teatro Bellini e il Museo Zoologico , Casa Cinema e Multicinema Modernissimo , l’ Università Federico II di Napoli , “L’Orientale” e la Scuola Italiana di Comix , ma anche librerie e spazi culturali;

e la , il e il , , l’ , e la , ma anche librerie e spazi culturali; Oltre i confini per portare il festival in provincia, fuori dall’area metropolitana.

“Siamo felici e onorati che, anche quest’anno, il Comune di Napoli accolga le nostre iniziative per diffondere, su tutta la città, la creatività di COMICON, ben oltre i 4 giorni del festival. Ricordo ancora l’entusiasmo con cui, nel 2024, il Sindaco Gaetano Manfredi mi diede il suo assenso a questo progetto e promise il suo impegno. Ebbene, promessa mantenuta: ci affidò alle cure preziose del Coordinatore delle Politiche Culturali del Comune di Napoli, Sergio Locoratolo (e del qualificato team dell’Area Cultura), con cui, anche quest’anno, abbiamo costruito un cartellone di eventi di grande respiro e qualità. A nome di COMICON va quindi un ringraziamento particolare al Comune di Napoli e a tutte le Istituzioni e partner che collaborano per il COMICON OFF: le municipalità e le biblioteche, gli Istituti di cultura, le associazioni, gli autori e tutti coloro che rendono unico COMICON e il suo programma del “fuoriFestival”. Dichiara Carlo Cigliano, Amministratore Delegato di COMICON.

EVENTO SPECIALE: Robert Crumb in mostra a Castel Nuovo

La mostra Robert Crumb. Cattivi pensieri, allestita dal 27 maggio al 31 agosto a Castel Nuovo / Maschio Angioino, celebra l’opera di un “tradizionalista sovversivo” e maestro assoluto del fumetto, tra i più grandi disegnatori dal vero del nostro tempo. Frutto di un’indagine rigorosa, l’esposizione svela un percorso in cui il linguaggio underground si eleva a forma d’arte universale. Il suo tratteggio ossessivo e maniacale agisce come uno strumento per scandagliare le nevrosi collettive e le zone d’ombra della psiche, offrendo uno sguardo lucido sulla condizione umana: una “Commedia Umana” fatta di inchiostro, carne e verità materica.

Il progetto espositivo, curata dal Direttore artistico di COMICON Matteo Stefanelli, è parte del programma di mostre e installazioni pubbliche urbane “Napoli contemporanea”, a cura di Vincenzo Trione, Consigliere del Sindaco di Napoli per l’arte contemporanea e la programmazione museale.

Per la prima volte in Italia, la mostra presenta un’ampia selezione dall’archivio visivo di un creatore visionario: dalle visioni corrosive di Zap Comix e la rivista-laboratorio Weirdo, passando per la saggezza cinica di Mr. Natural, la monumentale Genesi e il recente ritorno al comic book con Tales of Paranoia. Un viaggio nell’anatomia di un segno necessario per decifrare, tra ossessioni e rivelazioni, le contraddizioni più profonde dell’epoca contemporanea.

La mostra sarà visitabile dal lunedì al sabato, dalle 10.00 alle 18:00.

Ingresso castello + mostra: intero euro 15.00 – ridotto residenti Città metropolitana di Napoli euro 10.00

“Il rapporto tra il Comune di Napoli e COMICON, avviato nel 2024, viene rilanciato nel 2026 con una proposta di rilievo, concepita come il primo momento di un viaggio destinato a svilupparsi negli anni. Il nostro obiettivo: alla programmazione ricca e articolata di COMICON affiancare una mostra monografica dedicata, di volta in volta, a una grande personalità del graphic novel contemporaneo. Il primo protagonista è Robert Crumb, un autore che ha saputo assorbire e reinventare tracce, motivi e suggestioni della storia dell’arte, trasformandoli nella materia viva di un linguaggio inconfondibile”, afferma Vincenzo Trione, Consigliere del Sindaco di Napoli alla programmazione museale e all’arte contemporanea e curatore del programma di mostre e installazioni Napoli Contemporanea. “Il fine: accogliere l’antologica di Crumb nelle sale rinnovate del Maschio Angioino, inaugurando un percorso in cui arte contemporanea, archeologia e graphic novel si intrecciano in modo inatteso”.

“COMICON OFF 2026 non è più solo un evento collaterale, ma un’estensione sempre più vitale e matura del programma del festival, con una dimensione ormai pienamente internazionale.”, dichiara Matteo Stefanelli, Direttore artistico di COMICON e co-curatore della mostra. “La crescente qualità dell’offerta, che spazia dalle grandi mostre ai laboratori diffusi, riflette la nostra attenzione a coinvolgere pubblici diversi: dai ragazzi alle scuole, fino ai cultori adulti o chi ama l’arte contemporanea, trasformando Napoli in un vero laboratorio di cultura pop per tutti.“

COMICON OFF 2026, un programma ricchissimo

Tra i principali appuntamenti, inoltre:

– Manara incontra Caravaggio: L’Omaggio a ‘Le Sette Opere di Misericordia’ al Pio Monte, la tavola a fumetti di Milo Manara, esposta presso il Pio Monte della Misericordia dal 20 Aprile al 19 Maggio, che offre un omaggio contemporaneo e personale al celebre capolavoro di Caravaggio e stabilisce un dialogo visivo tra i due maestri in un luogo carico di storia e significato artistico;

– l’artista e fumettista tedesca di origini italiane Larissa Bertonasco, che intreccia la macro-storia del fascismo e del colonialismo italiano con la micro-storia della propria famiglia, in una mostra multisensoriale con tavole originali, fotografie private e contenuti digitali;

– Masters of the Napoli Universe: Raggiungi Grayskull da Napoli, in cui gli eroi di Masters of the Universe, il celebre franchise di Mattel rilanciato al cinema da Sony Picture, arrivano a Napoli per raggiungere Grayskull in compagnia dei passeggeri della Linea 1 della Metropolitana ANM; a

– K-Culture & Busking in Naples, un evento per celebrare la cultura coreana contemporanea, tra Palazzo Cavalcanti e Piazza Municipio;

– alla Galleria HDE Martucci un invito a smarrirsi tra i confini fluidi della realtà e dell’immaginazione disegnati da Daria Schmitt, voce raffinata della bande dessinée francese;

– Block Party, una “festa di isolato” al Centro Direzionale, in collaborazione con Escape Vision, che porterà nel quartiere performance hip-hop, pittura urbana, battle freestyle, DJ set e molto altro;

– Ximo Abadìa: Dal Segno all’Etica, una mostra antologica che esplora il linguaggio di Ximo Abadìa, uno dei più innovativi e pluripremiati illustratori spagnoli contemporanei;

– Disegnare senza frontiere, una mostra che nasce dagli incontri tra Medici Senza Frontiere e gli allievi della Scuola Italiana di Comix ed esplora impegno civile, guerre, povertà e crisi umanitarie;

– Il racconto dell’anima pezzentella, performance interattiva che intreccia il teatro con la performance di Benito Martino, il live drawing di Rubern Curto e gli effetti sonori e le musiche originali di Stefano Mattozzi nella Chiesa di Santa Luciella ai Librai;

– Maledetti Toscani, una mostra corale che riunisce tre artisti per celebrare l’immaginario toscano contemporaneo: Simone Bianchi, illustratore, Pau, frontman dei Negrita, e Libero Maggini, disegnatore e scultore;

– POP CULTURE LAB, ciclo di workshop di fumetto in programma, tra le altre sedi, presso le biblioteche comunali Guido Dorso, Giancarlo Mazzacurati e Grazia Deledda e presso il Parco Don Gallo;

– la mostra I Bastardi di Pizzofalcone, dedicata alla versione a fumetti in chiave “animale” della fortunata serie di romanzi di Maurizio De Giovanni;

– la mostra Fletto i muscoli e galleggio nel vuoto, che porta a Monte Sant’Angelo il genio fumettistico di Leo Ortolani, Magister di COMICON 2026, e le sue storie a tema spaziale nate dalle collaborazioni con ASI – Agenzia Spaziale Italiana.