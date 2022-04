Comicon 2022 chiude con 135mila visitatori. Nel 2023 doppia edizione. Scarica le foto

Comicon 2022 si è concluso con grande successo: sold out per 4 giorni con 135mila visitatori. Per il 2023 sono previste due edizioni a Napoli dal 28 aprile al 1 maggio e dal 23 al 25 giugno a Bergamo. Scarica le foto dei cosplay più belli di questa edizione.

Si è conclusa oggi, 25 aprile, la XXII edizione di COMICON, con quattro giorni di sold out e 135.000 visitatori. Un risultato che deriva dalla scelta degli organizzatori di COMICON di contenere fino all’80% il numero di ingressi rispetto al 2019 per assicurare al pubblico un festival in sicurezza dopo i due anni di pandemia. Oltre 300 ospiti – nazionali ed internazionali – e 500 eventi hanno affollato i programmi delle tante anime del festival: Fumetto, Serie TV & Cinema, Videogioco, Gioco, Asian Village, Neverland, PizzaCon e Kids. Ma COMICON non si ferma qui e nel 2023 raddoppia: dal 28 aprile all’1 maggio a Napoli e dal 23 al 25 giugno 2023 COMICON arriva a Bergamo – città che con Brescia rappresenta la “Capitale Italiana della Cultura 2023” – con un festival che si svilupperà tra fiera ed eventi diffusi sul territorio, grazie alla partnership con Fiera di Bergamo-Promoberg.

«Abbiamo atteso per due anni la XXII edizione di COMICON, a causa del Covid. Siamo felici di aver potuto ritrovare il nostro pubblico e i nostri espositori, tutti straordinariamente soddisfatti dell’esito del festival. Non dimenticheremo l’emozione provata alla riapertura» – ha dichiarato Claudio Curcio, Direttore di COMICON – «Desidero ringraziare la Regione Campania per il sostegno e la collaborazione degli ultimi tre anni, gli sponsor, i partner, gli ospiti, lo staff e tutti coloro che hanno reso grande COMICON. E non ci fermiamo qui, continuiamo nel nostro percorso strategico come festival internazionale di cultura pop, che opera sull’intero territorio nazionale con mostre ed eventi: nel 2023 saremo a Napoli dal 28 aprile all’1 maggio e dal 23 al 25 giugno arriveremo a Bergamo. È una grande sfida che non vediamo l’ora di affrontare».

COMICON guarda al futuro e termina l’edizione 2022 ricordando i tanti e seguitissimi eventi come il concerto del Magister Davide Toffolo, l’incontro con il creatore di Gran Turismo Kazunori Yamauchi, il Premio Speciale alla Carriera al creatore di ONE PIECE Eiichiro Oda, i seguitissimi incontri con il cast della serie tv Mare fuori e del film La cena perfetta, il Premio Miglior Fumetto a Fiordilatte di Miguel Vila, l’Italian Game Jam e molto altro.

Appuntamento al 2023!