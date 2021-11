Come eliminare le macchie di fondotinta vai vestiti? Niente paura donne questo piccolo incidente è frequente. Ma ci sono tante soluzioni con rimedi naturali e alcuni prodotti che vi consigliamo in questo articolo.

Il questo articolo vi spieghiamo come eliminare le macchie di fondotinta dai vestiti. Si possono utilizzare smacchiatori ad hoc oppure sostanze naturali per non rovinare i vestiti. Ecco i nostri consigli.

Le macchie di fondotinta non solo le uniche che possiamo trovare sui vestiti. Utilizzando i prodotti di make up come l’eyeliner può capitare di distrarsi e sporcare i vestiti che si indossano. E’ frequente questo piccolo incidente ma ci sono tante soluzioni per rimediare.

Fare attenzione al tessuto del vestito macchiato prima di smacchiare

Per smacchiare possiamo utilizzare detersivi, prodotti specifici oppure rimedi naturali come ad esempio la schiuma da barba, l’aceto, il bicarbonato e il latte detergente

Distinguere il tipo di fondotinta: liquido, oleoso, in polvere, compatto.

Come eliminare le macchie di fondotinta liquido oppure oleoso

In questo caso basterà applicare sulla macchia della schiuma da barba, farla agire e poi risciacquare con dell’acqua fredda. Quando il fondotinta liquido è oleoso, invece, è necessario intervenire con po’ di detersivo liquido per i piatti o con dello sgrassatore utilizzando un po’ di ovatta oppure i dischetti leva trucco e frizionare leggermente.

Come eliminare le macchie di fondotinta in polvere

Prima di tutto eliminare la polvere in eccesso. Non spazzolare o strofinare la macchia. Vi consigliamo di applicare del sapone liquido sulla zona sporca o un detersivo per i piatti delicato.

Precisiamo che i rimedi consigliati tamponano il ‘danno’ della macchia ma per completare l’operazione di pulizia è necessario lavare il capo d’abbigliamento in lavatrice.

Altri rimedi naturali contro le macchie di migliore fondotinta coprente

Altri rimedi che possiamo consigliare sono l’utilizzo del bicarbonato o il sapone di Marsiglia. Sui vestiti di cotone bastano poche gocce di latte detergente. Lasciare in posa alcuni minuti e sciacquare. Dopo è preferibile lavare il tutto in lavatrice. Al posto del latte detergente si può usare anche del semplice latte alimentare.

Se i tessuti sono sintetici o delicati, come la seta, vi consigliamo di aiutarvi con il sapone di Marsiglia. Basta creare una soluzione a base di sapone di Marsiglia e acqua tiepida, da vaporizzare e tamponare sulle macchie di fondotinta in modo delicato.

Risciacquate il capo macchiato senza strizzare. Metterlo in lavatrice ed effettuate un normale ciclo di lavaggio per capi sintetici e delicati.

Se la macchia di miglior fondotinta non va via consigliamo di utilizzare una soluzione di aceto e bicarbonato. Attenzione sempre al tipo di tessuto perché questa soluzione è un po’ meno delicata.

Cosa utilizzare per i vestiti bianchi

Per sapere come togliere il fondotinta dai vestiti dai vestiti bianchi o comunque molto chiari, è più particolare perché c’è il rischio che possa restare l’alone della macchia. In questo caso consigliamo di utilizzare l’acqua ossigenata.

Attenzione: l’acqua ossigenata va versata sull’area macchiata, senza però strofinare. Così facendo la macchia non si espanderà ulteriormente. A questo punto si procede tamponando il tutto con un panno in microfibra, si fa agire l’acqua ossigenata per alcuni minuti e poi si versa una piccola quantità di acqua.

Per concludere consigliamo tra i rimedi naturale anche l’utilizzo di aceto bianco e succo di limone. Inoltre segnaliamo che è possibile acquistare anche fondotinta che non macchia i vestiti.