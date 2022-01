Colombarium, Croce di Piperno e Torre dei Franchi: ecco “Le Domeniche Archeologiche” a Soccavo

Domenica 6 febbraio ritornano dopo due anni “Le Domeniche Archeologiche”: un evento dedicato all’osservazione attenta e consapevole del quartiere napoletano di Soccavo.

“Le domeniche archeologiche” nascono da un’idea di Tommy Totaro (direttore di Soccavo Magazine), in collaborazione del Gan (Gruppo archeologico napoletano), Associazione Periferie in città con il patrocinio della IX municipalità Soccavo-Pianura e il sostegno di alcune realtà imprenditoriali del quartiere.

Sarà una piacevole passeggiata per le strade di Soccavo, tra il Colombarium o mausoleo romano di Via Pigna (risalente al II secolo d.C.), la Croce di Piperno (risalente al 1613) e la Torre dei Franchi (risalente al 1500). Appuntamento al Colombarium di Via Pigna 29 alle ore 9:30 di domenica 6 febbraio: 1° tratta Dal Colombarium di Via Pigna ore 10:00 alla Croce di Piperno ore 11:00, 2° tratta Dalla Croce di Piperno ore 11:30 alla Torre dei Franchi ore 12:30.

Durante il percorso verranno illustrate dalle guide del Gan (Gruppo archeologico napoletano) le caratteristiche naturalistiche e storico-archeologiche dei luoghi. Un appuntamento per tutte le età, che rappresenta un’occasione di socialità per trascorrere insieme una allegra mattina e riscoprire i luoghi storici di Soccavo.

L’evento è gratuito con prenotazione obbligatoria al numero 351 166 3602 (WhatsApp): indicare Nome, Cognome, recapito telefonico. Numero massimo partecipanti 30.