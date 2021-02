Clint Eastwood, “I ponti di Madison County”. I film in tv venerdì 5 febbraio

I ponti di Madison County (The Bridges of Madison County) è un film romantico del 1995 diretto ed interpretato da Clint Eastwood con Meryl Streep, tratto dall’omonimo romanzo di Robert James Waller. Nell’autunno del 1956 Robert Kinkaid, fotografo professionista, si trova a Madison County, nell’Iowa, per girare un servizio sui famosi ponti coperti. Lì incontra Francesca Johnson, sposata e con due figli, ma sola a casa per quattro giorni: questo è il breve quanto intenso lasso di tempo in cui esplode e si consuma la loro passione. Quattro giorni che devono durare tutta la vita..

Per le riprese ci sono voluti 42 giorni, ovvero dieci giorni in meno dei 52 previsti da Eastwood. Le riprese dunque, terminate il 1º novembre 1994, furono girate in ordine cronologico dal punto di vista di Francesca, poiché Eastwood riteneva fondamentale agire in questo modo.