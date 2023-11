Città della Scienza, un weekend tra i Mammiferi con la XV edizione di ‘M’ammalia’

A Città della Scienza la XV edizione di M’ammalia con un ricco programma di eventi in cui i protagonisti sono i Mammiferi.

I visitatori saranno “ammaliati” da una classe, di cui fa parte anche la specie umana, che annovera organismi grandi, piccoli, che allattano e, in alcuni casi contemporaneamente, producono uova. Tra curiosità e caratteristiche scopriremo che la loro salvaguardia è indispensabile anche per la nostra sopravvivenza.

Non mancheranno gli spettacoli al Planetario e le visite guidate al museo interattivo del corpo umano Corporea e alla Mostra Insetti & Co.

Programma a Città della Scienza:

LAB 3-6 ANNI

ore 10.30 e 14

MIGRAZIONI – Gioco laboratorio (in collaborazione con Fila)

In una nuvola bianca, Gaia porta con sé un seme, Elio, che ha perso la sua terra.

I bambini, con l’aiuto del vento, inizieranno un viaggio e si tufferanno nel mare e danzeranno con i cavallucci marini… fino a scoprire, che questo piccolo seme può essere lanciato nell’aria e, con il vento e l’acqua, crescere dappertutto, per fare nascere la vita! Un viaggio geografico, seguendo animali e specie vegetali che hanno trasformato le ‘barriere’ in punti di contatto.

LAB 7-10 ANNI

ore 11 e 15.30

A OGNUNO IL SUO AMBIENTE – Interactive lab

Animali e piante, sul nostro Pianeta, hanno caratteristiche del tutto diverse che li rendono adatti a vivere in un determinato ambiente. Non potremo mai vedere un orso polare correre nella foresta tropicale, un leone cacciare sulla banchisa del Polo Nord o un acero rosso crescere nel deserto. Come mai? Vieni a scoprirlo in questo divertente laboratorio che ti farà fare un virtuale viaggio alla scoperta dei vari ecosistemi della Terra e dei suoi abitanti.

LAB 10-13 ANNI

ore 11.30 e 14.30

MAMMIFERI: UNA QUESTIONE DI “CLASSE”! – Science show

Il nostro gruppo di animali comprende più di 5000 specie, variabili dai pochi grammi di peso fino alle 150 tonnellate, ma con la caratteristica comune di allattare la prole e di essere più o meno pelosi.

Abbiamo conquistato tutti gli habitat del pianeta, e per farlo abbiamo mostrato una certa “classe”. Vieni a scoprire gli strani e peculiari adattamenti dei mammiferi.