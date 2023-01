Città della Scienza, un weekend tra laboratori e dimostrazioni per saperne di più sul Corpo Umano

Il 28 e 29 gennaio un weekend tutto da scoprire a Città della Scienza tra laboratori, dimostrazioni scientifiche e attività per scoprire il corpo umano.

“Sei pronto a partire in un viaggio alla scoperta del corpo umano, dei suoi segreti, meraviglie, curiosità e punti deboli? Il 28 e il 29 gennaio a Città della Scienza indagheremo più nel dettaglio sulle funzioni degli apparati e dei sistemi con divertenti e istruttivi laboratori, dimostrazioni scientifiche e attività”.

Esplorando il corpo umano e non solo… Il programma a Città della Scienza

Puzzle Umano

Metti ogni pezzo al posto giusto! Dopo aver colorato la testa, le braccia, le gambe, i piedi, le mani e il busto, ritaglia tutte le parti e incollale facendo attenzione ad incastrare ogni pezzo al proprio posto!

INTERACTIVE LAB

IV Piano Corporea_Sala Piccola

Durata: 45 minuti

Target: dai 3 ai 6 anni

Per max 20 bambini

Prenotazione presso infopoint di Corporea

Ore: 11.00, 14.00

Facce da geni

A, T, C, G, l’alfabeto del codice genetico contiene solo 4 lettere ognuna delle quali rappresenta una molecola detta base. È dalla combinazione di queste basi che nascono i geni, sequenze di DNA che contengono le informazioni necessarie a produrre una (o più) molecola biologiche che svolgono precise funzioni nell’organismo. Esistono, per esempio, geni che danno la forma al viso. Scopriamo come e perché.

INTERACTIVE LAB

IV Piano Corporea_Sala grande

Durata: 45 minuti

Target: dai 7 ai 10 anni

Per max 20 persone

Prenotazione presso infopoint di Corporea

Ore: 10.30, 14.30

A pieni polmoni!

Come funzionano i polmoni? Prova a metterti una mano sul petto: quando ispiri il petto si gonfia mentre quando espiri si sgonfia. Non possiamo certamente osservare il comportamento dei polmoni mentre stiamo respirando ma la costruzione di un modellino può aiutarci a simularne il funzionamento!

INTERACTIVE LAB

Padiglione C_Lab Insetti

Durata: 45 minuti

Target: dai 10 ai 13 anni

Per max 20 bambini

Prenotazione presso infopoint di Corporea

Ore: 11.30, 15.30

Alla scoperta del DNA

È possibile estrarre il DNA senza essere in un laboratorio? Per estrazione del DNA dalla banana si intende isolare l’acido nucleico dal compartimento in cui esso è contenuto. Nei panni di un biologo, estrai il Dna da campioni vegetali.

A cura del liceo scientifico “V. Cuoco”, Napoli

INTERACTIVE LAB

Esterno Open Lab

Durata: 45 minuti

Target: per tutti

Prenotazione presso infopoint di Corporea

Ore: 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00

Siamo fatti così

Il nostro organismo ingrandito migliaia di volte! Capelli, sangue, saliva, pelle muscoli: osserva al microscopio preparati istologici e allestisci vetrini a fresco. Riesci a indovinare di quali sistemi e organi si tratta?

SCIENCE SHOW

LAB1_Piano Terra Corporea

Durata: 30 minuti

Target: per tutti

Ore: 12.30