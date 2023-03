A Città della Scienza l’evento “Fare scienza? Un gioco da ragazze”

In occasione della giornata internazionale della donna, Città della Scienza ricorda il fondamentale contributo femminile alla ricerca scientifica e tecnologica.

Ancora un weekend da non perdere a Città della Scienza tra laboratori, attività per i più piccoli e gli spettacoli del planetario.

Donne e Scienza? Un binomio vincente che ha le sue origini già nell’antichità. Ricercatrici, mediche, scienziate, professioniste al vertice di cariche istituzionali: figure femminili che oltre ogni difficoltà o pregiudizio hanno trovato, grazie allo studio, al lavoro, ma anche al coraggio e all’intelligenza, la chiave giusta per affermare le loro idee e diventare punti di riferimento nella nostra società.

Il divario di genere e la conseguente scarsa presenza delle donne nei ruoli di vertice degli ambiti scientifici, tecnologici e accademici vuol dire non solo privare la ricerca di un fondamentale contributo di creatività e di diversità di idee, ma anche dar vita a una scienza che risponde in maniera incompleta ai bisogni della popolazione.

In occasione dell’imminente giornata internazionale della donna, che si celebra l’8 marzo, Città della Scienza, sabato 4 e domenica 5 marzo, ricorda il fondamentale contributo femminile alla ricerca scientifica e tecnologica attraverso laboratori di coding, attività montessoriane per i più piccoli, paper circuit delle costellazioni e un science show a tema “Foto 51”. E se ti stai domandando di cosa si tratta… non ti resta che venirci a trovare!

Non mancheranno gli spettacoli al Planetario e le visite guidate al museo interattivo del corpo umano Corporea e alle Mostre in programma: Insetti & Co, 7 Passi nella sostenibilità, Spazio al Futuro, Aquae. Il Futuro è nell’Oceano e Sincronicità in Arte e Scienza: una percezione unitaria della realtà.

Programma a Città della Scienza!

Maria Montessori: l’educatrice rivoluzionaria

Maria Montessori, nota pedagogista, ha dedicato la sua vita alla scoperta del segreto dell’infanzia, ascoltando con pazienza e umiltà la voce dei più piccoli. Hai mai sentito parlare del pannello sensoriale Montessori? Cos’è? Come funziona? È possibile realizzarlo da soli? Partecipa al laboratorio e prova a crearne uno tutto tuo!

“Borbone Kids Lab” in collaborazione con Caffè Borbone

INTERACTIVE LAB

IV Piano Corporea_Sala Piccola

Durata: 45 minuti

Target: dai 3 ai 6 anni

Per max 20 bambini

Prenotazione presso infopoint di Corporea

Ore: 11.00, 14.00

Ada Lovelace: l’incantatrice di numeri

Il computer e l’informatica ancora non esistevano, eppure duecento anni fa nasceva una mente brillante che avrebbe progettato quello che di fatto è il primo software della storia. Ada Lovelace fu certamente la prima a realizzare il coding unplugged!! Ma di cosa si tratta? Scopriamolo insieme!

INTERACTIVE LAB

IV Piano Corporea_Sala grande

Durata: 45 minuti

Target: dai 7 ai 10 anni

Per max 20 partecipanti

Prenotazione presso infopoint di Corporea

Ore: 10.30, 14.30

Margherita Hack: la signora delle stelle

Il 12 giugno del 1922 nasceva a Firenze Margherita Hack, una delle più importanti astronome italiane, la prima donna a ricoprire il ruolo di direttore di un osservatorio astronomico. Ricordiamo Margherita Hack realizzando un “paper circuit” nel quale le costellazioni si accendono, riproducendo la luminosità delle stelle.

INTERACTIVE LAB

Padiglione C_Lab Insetti

Durata: 45 minuti

Target: dai 10 ai 13 anni

Per max 20 partecipanti

Prenotazione presso infopoint di Corporea

Ore: 11.30, 15.30

Rosalind Franklin: la Foto 51

Non tutti sanno che nel 1963 sul podio per la consegna del Premio Nobel per la scoperta della struttura del DNA mancava uno scienziato il cui contributo è stato fondamentale: si trattava della ricercatrice Rosalind Franklin. Esplora le curiosità che si celano dietro questa storia e a scopri come estrarre il DNA dalle cellule per renderlo visibile ad occhio nudo.

SCIENCE SHOW

LAB1_Piano Terra Corporea

Durata: 30 minuti

Target: per tutti

Ore: 12.30

