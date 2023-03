Città della Scienza, un weekend di “Caccia alle Uova” e le attività di “Ma dove vivono i cartoni”!

Città della Scienza sarà teatro di una divertentissima e “cioccolatosa” “Caccia alle Uova” scientifica dedicata a grandi e piccini.

Questo weekend, a Città della Scienza, si respira già aria di Pasqua! Il Science Centre, infatti, sarà teatro di una divertentissima e “cioccolatosa” “Caccia alle Uova” scientifica dedicata a grandi e piccini. Tra giochi, laboratori e attività all’aperto, goditi questa due giorni che vede protagonista le uova.

Una forma perfetta che racchiude una nuova vita: l’uovo è un simbolo importante della Pasqua, e lo ritroviamo in svariate forme, da quello di gallina a quello di cioccolato, dalle uova smaltate a quelle preziose con fregi in oro. E tu quanto ne sai sulle uova? Quali sono le sue componenti? In quante categorie si dividono? Quanto sono resistenti? E quando poi il pesce d’aprile incontra il periodo pasquale la festa si moltiplica!

Non mancare!

Programma a Città della Scienza:

Hai abboccato? Pesce d’aprile!

L’1 di aprile, come ogni anno, è il giorno dedicato al ‘Pesce d’aprile’, in cui tutti gli scherzi sono leciti, sia quelli fatti che quelli subiti. E allora cosa aspetti? Corri da noi e crea un pesce d’aprile, con materiali da riciclo e tempere FILA, da regalare non prima di aver architettato uno scherzo divertente!

Con Giotto, Colore Ufficiale delle Attività Educational di Città della Scienza

INTERACTIVE LAB

IV Piano Corporea_Sala Piccola

Durata: 45 minuti

Target: dai 3 ai 6 anni

Per max 20 bambini

Prenotazione presso infopoint di Corporea

Ore: 11.00, 14.00

Scienza in….volo

Perché gli aquiloni volano? Bernoulli e la sua teoria ci rispondono! La sensazione che si prova nel vederne volare uno che hai fatto con le tue mani è straordinaria! E allora cosa aspetti?! Costruisci e fai volare il tuo aquilone personalizzato e scopri la scienza che si cela dietro questo straordinario oggetto!

INTERACTIVE LAB

IV Piano Corporea_Sala grande

Durata: 45 minuti

Target: dai 7 ai 10 anni

Per max 20 partecipanti

Prenotazione presso infopoint di Corporea

Ore: 10.30, 14.30

Le uova di Pasqua in Cartapesta Das papier maché

Sulla tavola di Pasqua trionfano uova di ogni tipo: grandi e piccole, rivestite o nude, artigianali o di fabbrica. E se le uova di Pasqua fossero fatte di cartapesta? Tra palloncini, colla e carta riciclata crea fantastiche uova in papier maché da colorare.

Con Giotto, Colore Ufficiale delle Attività Educational di Città della Scienza

INTERACTIVE LAB

Padiglione C_Lab Insetti

Durata: 45 minuti

Target: dai 10 ai 13 anni

Per max 20 partecipanti

Prenotazione presso infopoint di Corporea

Ore: 11.30, 15.30

Risk detective – un gioco sul rischio sismico e idrogeologico

Sabato 1° aprile 2023

Laboratorio sul rischio sismico e idrogeologico

A cura dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – Sezione Roma 2, Sede di Lerici

Condotto degli alunni del Liceo Statale “E. Torricelli” di Somma Vesuviana (Na)

INTERACTIVE LAB

Esterno Open Lab

Durata: 45 minuti

Target: dai 10 ai 13 anni

Per max 20 partecipanti

Prenotazione presso infopoint di Corporea

Ore: 13.00, 14.00, 15.00, 16.00

Uova per tutti i gusti

Quanto ne sai sulla uova??? La scienza è ovunque intorno a noi ma quella delle uova è veramente straordinaria. Uova rimbalzanti, galleggianti e uova colorate saranno protagoniste di un sorprendente science show!

SCIENCE SHOW

LAB1_Piano Terra Corporea

Durata: 30 minuti

Target: per tutti

Ore: 12.30

Target: per tutti

Caccia alle uova…in giro per il Museo!

A chi non piace andare alla ricerca di un tesoro con i compagni d’avventura? Una vera e propria caccia al tesoro scientifica, grazie alla quale potrai scoprire i tanti misteri che avvolgono il mondo animale e vegetale. Cerca l’indizio e corri più veloce che puoi verso il tesoro!

SCIENCE GAME

Giardino e Mostra Insetti&Co

Durata: 45 minuti

Target: per tutti

Per max 20 partecipanti

Prenotazione presso infopoint di Corporea

Ore: 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00

La scienza raccontata con le favole

Sabato 1° aprile

Racconteremo della scienza alle famiglie con bambini attraverso personaggi della fantasia, trasformando la visita guidata in una visita/spettacolo fantastica itinerante.

A cura di Ma dove vivono i cartoni!?

VISITA GUIDATA FANTASTICA PER LA FAMIGLIA

Corporea

Durata: 60 minuti

Target: per tutti

Per max 60 partecipanti

Per info 081.7352 222

Per prenotazioni: 3272540679

Ore: 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00

Costi:

Biglietto intero adulto Euro 12,00

Biglietto ridotto bambino dai 3 anni compiuti e fino a 16 anni Euro 10,00

Gratuità solo per persone con disabilità (no accompagnatori)

Non è prevista per questi due giorni la gratuità per i residenti a Bagnoli