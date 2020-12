Città della Scienza: tutti gli eventi online delle feste natalizie

Città della Scienza: fitto programma di eventi on line in occasione delle festività natalizie fino al 6 gennaio.

Le restrizioni sono purtroppo attive anche per Città della Scienza, che tuttavia propone ai suoi fedelissimi (in primis i più piccoli) un folto programma di eventi on line nel periodo natalizio. Ecco il programma degli appuntamenti fino al 6 gennaio, in continuo aggiornamento sul sito di Città della Scienza.

INAUGURAZIONE MOSTRA EXTREME TOUR

Svelare l’invisibile e scoprire la vita che si nasconde dietro strani e misconosciuti microrganismi, gli estremofili, che popolano diversi territori alle più distanti latitudini: è l’intento della nuova mostra on line di Città della Scienza, realizzata con il contributo della Regione Campania, Extreme tour, Dai Greci, ai fasti del Grand Tour alla ricerca della vita su Marte, l’installazione immersiva all’incrocio tra arte e scienza, che sarà inaugurata mercoledì 30 dicembre 2020 alle ore 11.00.

Obiettivo principale dell’esposizione è presentare al pubblico, attraverso moduli affascinanti e interattivi, i risultati della ricerca scientifica e le sue applicazioni, evidenziando il ruolo cruciale svolto da questi straordinari microrganismi nell’evoluzione della vita.

NATALE IN CORPO A MISURA D’UOMOCORPOREA (mercoledì 30 dicembre, ore 11.00, ore 15.30)

In diretta da Corporea, illuminato dalla scienza e dall’arte di Leonardo da Vinci, un laboratorio per la conoscenza del corpo umano e del materiale plastico conforme alla sua rappresentazione; modellando si scoprirà, o si recupererà, la connessione naturale mani – mente, che dall’Homo habilis di due milioni di anni fa, ci consente di creare e modificare la materia adattandola ai nostri bisogni concreti o ideali. Evento Live sulla pagina Facebook di Città della Scienza.

IL CIELO INVERNALE – Live show al Planetario virtuale (domenica 3 gennaio 2021, ore 17)

Una meravigliosa opportunità per scoprire attraverso una affascinante visita al Planetario Virtuale di Città della Scienza quali meraviglie stellari racchiude il cielo dei mesi invernali e imparare a riconoscerle semplicemente affacciandoti alla finestra! Evento Live sulla pagina Facebook di Città della Scienza.

Il TAUMATROPIO DELLA BEFANA (mercoledì 6 gennaio 2021, ore 11.30)

Taumatropio è un semplice gioco, antenato del cinematografo, che attraverso la realizzazione di due disegni opposti che si completano a vicenda e un conseguente montaggio secondo un asse di rotazione; girando, ci danno l’impressione di guardare un’unica immagine combinata, grazie alla persistenza della visione sulla retina dei nostri occhi.