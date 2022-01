Città della Scienza, tante mostre per questo inizio 2022: ecco quali sono

Città della Scienza: ecco il folto programma delle mostre attualmente in programma nella struttura di Bagnoli.

Questo inizio di 2022 si è aperto all’insegna delle mostre a Città della Scienza, che come sempre abbina conoscenza e divertimento per i più piccoli. Ecco nel dettaglio le mostre attualmente aperte.

INSETTI & CO . con tanti ‘ospiti’ interessanti, tra insetti e invertebrati, la cui esistenza è favorita o messa a rischio a causa delle attività umane;

. con tanti ‘ospiti’ interessanti, tra insetti e invertebrati, la cui esistenza è favorita o messa a rischio a causa delle attività umane; 7 PASSI NELLA SOSTENIBILITÀ : un percorso di 7 exhibit interattivi in cui costruire il proprio modello di casa eco-sostenibile ed intelligente come dei veri progettisti del futuro;

: un percorso di 7 exhibit interattivi in cui costruire il proprio modello di casa eco-sostenibile ed intelligente come dei veri progettisti del futuro; SARS-COV-2: IL VIRUS CHE CI HA CAMBIATO LA VITA la nuova “isola tematica” al piano terra di Corporea che racconta la storia della pandemia;

la nuova “isola tematica” al piano terra di Corporea che racconta la storia della pandemia; LO SPAZIO NEL TEMPO_LE MAPPE CELESTI DALLA CARTA AL BIT che ricostruisce l’evoluzione del concetto di mappa celeste e di cartografia planetaria;

che ricostruisce l’evoluzione del concetto di mappa celeste e di cartografia planetaria; I COLORI DELLA PROSPERITÀ: FRUTTI DEL VECCHIO E NUOVO MONDO: la storia del grande patrimonio di biodiversità botanica che giunse in Europa dopo la scoperta dell’America.

Città della Scienza: giorni, orari di apertura e prezzi

Città Della Scienza è aperta da martedì a domenica nel seguente orario di apertura al pubblico: 9.00 – 17.00.

Offerta museale

Corporea + Planetario + Attività laboratoriali durante i weekend e i festivi;

BIGLIETTI

Intero 10€;

Ridotto 7€ Biglietto combinato Museo+Planetario Intero 13€;

Ridotto 10€;

Gratis per bambini 0-3 anni, Diversamente abili + 1 accompagnatore, Possessori di tessera ICOM Personale sanitario Cittadini residenti nel quartiere di Bagnoli (Napoli), Docenti che accompagnano gruppi scolastici.

Città della Scienza: modalità di accesso e visita

In ottemperanza alle nuove disposizioni del Governo, dal 10 gennaio 2022 per accedere al Museo interattivo e al Planetario di Città della Scienza è obbligatorio che i visitatori esibiscano il Super Green Pass, unitamente a un valido documento di identità. Per accedere al Planetario i visitatori dovranno indossare la mascherina FFP2. Tali norme non si applicano ai minori di anni 12, ma si consiglia comunque l’uso della mascherina FFP2.