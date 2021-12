Città della Scienza, programma del weekend 4-5 dicembre: ecco la mostra “Insetti&Co”

Città della Scienza: ecco il folto programma di appuntamenti per il fine settimana di sabato 4 e domenica 5 dicembre.

Come sempre, anche il weekend di sabato 4 e domenica 5 dicembre sarà caratterizzato da tanti eventi a Città della Scienza, naturalmente all’insegna di giochi e sapere per i bambini, marchio di fabbrica del luogo di Bagnoli. Ecco tutti gli appuntamenti.

Il weekend 4 e 5 dicembre è l’occasione per tornare a visitare la mostra Insetti & Co. che riapre a grande richiesta, arricchita con nuove istallazioni e nuovi ospiti interessantissimi osservati in ambienti che richiamano i loro habitat.

Nel percorso espositivo della mostra sarà possibile osservare le straordinarie proprietà di insetti e conoscere da vicino: Blatte, Mantidi, Insetti Stecco, Formiche, Millepiedi e Paguri.

La Mostra Insetti sarà fruibile su visite guidate ogni ora a partire dalle 10:30 fino alle 15:30.

Il programma propone un viaggio nel mondo microscopico. Passando dal piccolo al piccolissimo, nel museo interattivo di Corporea si affronteranno argomenti legati a microbi, alghe e virus, con delle dimostrazioni scientifiche e laboratori per bambini nel science show “Nemici invisibili: impariamo a difenderci” e nel laboratorio interattivo “Tanto piccoli, tanto resistenti”.

Città della Scienza: costo dei biglietti nel periodo natalizio

Biglietto open

Intero 11€, Ridotto 8 €. Il biglietto open dà diritto all’ingresso al Science Centre in un giorno a propria scelta e all’orario desiderato.

Family card

Abbonamento annuale per 4 persone € 150,00, in più sconto del 15% sugli acquisti al Science Store e ingresso scontato al Planetario.

Open card

10 ingressi € 70,00, in più sconto del 10% sugli acquisti al Science Store e ingresso scontato al Planetario.

Per accedere al museo è obbligatorio per tutti i visitatori al di sopra dei 12 anni esibire il Green Pass e, su eventuale richiesta, il documento d’identità in corso di validità. Sono esonerati solo i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica. Resta fermo l’obbligo dell’uso della mascherina a partire dai 6 anni di età. I visitatori potranno permanere all’interno delle aree espositive per il tempo che vorranno e interagire direttamente, anche senza guida, con gli exhibit.