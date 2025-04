Città della Scienza, la Primavera della Scienza: il programma di attività con Pasqua e Pasquetta

Città della Scienza celebra l’arrivo delle festività pasquali con l’evento “La primavera della scienza” che si protrarrà dal 19 aprile al 4 maggio.

Città della Scienza inaugura l’evento “La primavera della scienza” a partire dal fine settimana di Pasqua proponendo per l’occasione un ricco programma di science games,

attività interattive e laboratori per stimolare la creatività e manualità dei bambini dando spazio alle loro idee. Le esperienze proposte saranno tra le più disparate e rivolte a ogni fascia di età.

Per i più piccoli (3-6 anni) il laboratorio “Uova da decorare”, in collaborazione con: Giotto colore ufficiale delle attività educational di Città della Scienza, dove sarà possibile mettere alla prova la propria fantasia creando uova di tutti i tipi.

Per i bambini (7-10 anni) in programma “La bottega delle api” che inviterà a creare le candele più fantasiose con l’utilizzo della cera delle api. Per i ragazzi (10-13 anni) “Ologrammi di Pasqua” sarà l’opportunità perfetta per scoprire come funzionano gli ologrammi e come costruire un proiettore per realizzarne uno. Per tutte le fasce d’età il science show “Uova per tutti i gusti” con protagoniste uova colorate, rimbalzanti e addirittura galleggianti.

Ma non finisce qui, perché a Pasquetta Città della Scienza resta aperta e propone nuove ed eccitanti attività laboratoriali per tutti, tra cui: “Face painting” dove verrà messo a disposizione un corner con divulgatori scientifici per disegnare sul viso o sulle mani figure dei rapaci; “Caccia scientifica alle uova” che, come suggerisce il nome, permetterà di vivere una vera e propria caccia al tesoro scientifica sul mondo animale e vegetale, e alla cui fine verrà dato un gadget a tutti i bambini partecipanti.

“Il volo dei rapaci”, a cura dei Falconieri dell’Irno, che consisterà in un’entusiasmante dimostrazione scientifica sul volo dei rapaci spiegato e mostrato da esperti naturalistici. Non mancheranno le visite guidate al Museo interattivo del Corpo Umano Corporea, alla rinnovata Mostra Insetti & Co. e gli spettacoli al Planetario. Anche questo evento a Città della Scienza rappresenta un’occasione imperdibile per immergersi nel mondo della scienza vivendo momenti educativi e divertenti insieme alla

famiglia.