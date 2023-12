Città della Scienza, al Planetario arriva un weekend spaziale!

Un nuovo weekend da non perdere a Città della Scienza in occasione della Giornata Nazionale dello Spazio promossa dall’Agenzia Spaziale Italiana.

Un weekend spaziale a Città della Scienza in occasione della Giornata Nazionale dello Spazio promossa dall’Agenzia Spaziale Italiana in collaborazione con il DAC – Distretto Aerospaziale della Campania nell’ambito delle attività del programma ESERO Italia.

Weekend a Città della Scienza, il programma:

SABATO 16 DICEMBRE 2023

I LABORATORI

ore 11 e 14

Laboratorio 3-6 anni

MISSIONE SPAZIO – Scienza in movimento

Vuoi andare a spasso per il sistema solare? Vieni in missione spazio! I partecipanti, accompagnati da un sottofondo musicale stellare, conosceranno le caratteristiche dei Pianeti. Attraverso l’esplorazione del Corpo nello spazio, verrà posta l’attenzione su concetti come distanza, forza di gravità, peso e dimensioni. I bambini si trasformeranno in piccoli equilibristi sulle orbite e affronteranno turbolenti asteroidi.

ore 10.30 e 15.30

Laboratorio 7-10 anni

ORION VERSO LA LUNA

Orion è una navicella spaziale lanciata dal Kennedy Space Center in Florida perché compia le sue missioni da e per la Luna. Ma di cosa sono fatte le navicelle spaziali e perché? Utilizzando un set di differenti materiali dell’Agenzia Spaziale Europea investigheremo quali proprietà fisiche vengono sfruttate nella realizzazione delle diverse parti di un velivolo spaziale come lo spacecraft Orion.

ore 11.30 e 14.30

Laboratorio 10-13 anni

NUOVI MONDI – Science Game

Un gioco-racconto dell’esistenza a tutte le dimensioni. I giocatori potranno accostarsi ad un tavolo laboratorio multimediale (microscopi, esperimenti, exhibit) di gioco-racconto scientifico, incentrato sulla nascita della vita sul nostro pianeta e sulla possibilità della sua esistenza altrove nel cosmo. Per vincere bisogna modificare per primi il proprio DNA per poter vivere su un pianeta della fascia dei pianeti abitabili.

SHOW SPECIALI AL PLANETARIO

LIVE ore 12.15

La missione ESA JUICE è il primo tentativo europeo di studiare l’ambiente gioviano, con particolare interesse verso le lune Galileiane, che hanno anche un interesse di rilievo per le loro potenzialità astrobiologiche.

Partita lo scorso 14 aprile dalla Guyana Francese, raggiungerà la sua destinazione nel 2031, inserendosi in orbita gioviana e compiendo osservazioni con la sua serie di strumenti, tra cui gli italiani JANUS (una camera nel visibile), RIME (un radar subsuperficiale) e 3GM (per effettuare misure di gravimetria), fino al 2034, quando dovrebbe concludere le sue attività atterrando su Ganimede.

Allo show parteciperà Angelo Zinzi, tecnologo dell’Agenzia Spaziale Italiana.

Angelo Zinzi, laurea e dottorato di ricerca in fisica, è tecnologo dell’Agenzia Spaziale Italiana, dove ricopre il ruolo di coordinatore delle attività Esplorazione Sistema Solare dello Space Science Data Center. Nel corso della sua carriera ha fatto parte di diverse missioni di esplorazione planetaria, tra cui ESA Rosetta.

Attualmente è Project Scientist ASI della missione LICIACube ed è responsabile ASI per lo strumento JANUS, a bordo della missione ESA JUICE.

ORE 16

PLANETARIO

2024: L’ITALIA NELLO SPAZIO

in collaborazione con il DAC – Distretto Aerospaziale della Campania

Show a ingresso gratuito su prenotazione fino a esaurimento posti

Uno show live per conoscere da vicino l’impegno italiano nel settore aerospaziale, con un focus su due ambiti fondamentali, quello dell’industria e quello della ricerca applicata. Saranno con noi tre importanti ospiti, che racconteranno i loro più recenti traguardi:

Stefania De Pascale, docente di Materie prime vegetali nel Dipartimento di Agraria dell’Università di Napoli Federico II, che presenterà studi ed esperimenti sulla coltivazione di piante nello spazio e Angela Natale, presidente di Boeing Italia, che dialogheranno con il nostro pubblico sul perché il settore aerospaziale è una grande occasione per il nostro paese. Saluto di benvenuto di Luigi Carrino, presidente del DAC.

SPAZIO_ORIENTAMENTO

ore 10:30-11:30

webinar, per giovani di 17-18 anni

Cosa voglio fare da grande? Città della Scienza organizza un incontro con alcuni esperti, figure professionale del Distretto Tecnologico Aerospaziale della Campania – DAC per provare a dare delle prime risposte a questo pressante interrogativo. Un’occasione, per studenti delle ultime classi delle superiori, per orientarsi a una scelta universitaria più consapevole e a una maggiore conoscenza delle possibili carriere legate all’aerospazio.

Interviene Gennaro Russo, Distretto Tecnologico Aerospaziale della Campania – DAC, Manager Space & Defence

L’incontro si svolgerà sulla piattaforma Microsoft Teams, per partecipare è necessario compilare il seguente modulo online: https://www.esero.it/evento/spazio_orientamento-16-dicembre-2023/

ANNO CORRENTE GIUGNO 240 A.C.: ERATOSTENE MISURA LA TERRA

dalle ore 11:00 alle ore 13:00

a Città della Scienza e online, per giovani di 16-18 anni

L’attività si basa sul metodo ideato più di duemila anni fa da Eratostene e coinvolge almeno due gruppi che, contemporaneamente in due diverse città che si trovano all’incirca sullo stesso meridiano e distanti almeno 200 km, misurano la lunghezza dell’ombra di uno gnomone e si scambiano i risultati via rete.

Utilizzando una stanza per incontri a distanza, gli studenti concordano le operazioni da fare, scambiano le informazioni relative alla differenza di latitudine e annotano, elaborano e interpretano i dati sperimentali raccolti.

Attualmente la misura della forma e posizione della terra viene effettuata con estrema precisione grazie a tecniche geodetiche basate sul Satellite Laser Ranging, sulla Very Long Baseline Interferometry e sul Global Navigation Satellite Systems. La sede operativa di Matera dell’Agenzia Spaziale Italiana – ASI è una dei pochi centri al mondo dove coesistono le tre tecniche geodetiche principali.

In un breve seminario introduttivo all’attività di stima del raggio terrestre con il metodo di Eratostene, il ricercatore Luigi Amato Santamaria, della sede di Matera dell’ASI, esporrà il principio su cui si basano tali tecniche ed un metodo innovativo per un ulteriore incremento della loro precisione.

Se la giornata del 16 dicembre sarà nuvolosa non sarà possibile prendere la misura delle ombre e l’attività sarà rimandata a un’altra data da concordare.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, scrivere a: parente@cittadellascienza.it

DOMENICA 17 DICEMBRE 2023



