Città della Scienza, il Planetario apre le sue porte anche di sera tra musica e stelle

Venerdì 17 marzo il Planetario di Città della Scienza apre nuovamente le porte ai suoi visitatori di sera.

Il Planetario di Città della Scienza apre nuovamente le porte ai suoi visitatori di sera!

Dopo il grande successo dello scorso 14 febbraio, il prossimo Appuntamento in Via Lattea sarà venerdì 17 marzo per accogliere nel migliore dei modi la Primavera ormai in arrivo!

Per l’occasione Città della Scienza si tinge di verde e, nella serata che celebra San Patrizio, vi invita a vivere un’esperienza di Planetario totalmente nuova: immagini e animazioni spaziali con musica dal vivo regaleranno al pubblico un emozionante viaggio oltre i confini dell’Universo.

Tre sono i momenti che caratterizzeranno la serata, organizzata in collaborazione con Passione Astronomia e con il supporto di Euroavia Napoli e Seds Unina:

1. Accoglienza nel Museo Corporea accompagnati da dj set per una degustazione firmata Birra KBirr e Leopoldo Taralleria Napoletana

2. Esperienza immersiva in Planetario con spettacolo di sonorizzazione astronomica di Rossella De Falco e la sua arpa elettrica

3. Osservazione diretta delle stelle e di altri corpi celesti con Passione Astronomia*

L’evento sarà organizzato su due fasce orarie

Gruppo A 18:30 – 21:30

18.30 Welcome cocktail – 19.30 Sonorizzazione in Planetario – 20.30 Osservazione al telescopio

Gruppo B 19:30 – 22:30

19.30 Welcome cocktail – 20.30 Sonorizzazione in Planetario – 21.30 Osservazione al telescopio

I visitatori potranno scegliere la fascia oraria in fase di acquisto del biglietto online, oppure presso la biglietteria del museo fino ad un giorno prima dell’evento.

Posti limitati.

Il costo del biglietto è di 20€ a persona, inclusa la degustazione di una birra artigianale accompagnata dai tradizionali taralli.