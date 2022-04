Città della Scienza, nuovo weekend di laboratori: “-Alcool +Cool”

Città della Scienza: sabato 30 aprile e domenica 1 maggio laboratori sulla conoscenza dell’alcol e per imparare regole importanti per la nostra salute.

Un nuovo imperdibile weekend, divertente e costruttivo, da trascorrere a Città della Scienza. Per essere sempre più “COOL” e imparare regole importanti per tutelare la nostra salute.

I vari laboratori saranno incentrati sulla conoscenza dell’alcol. Quando si pensa alla parola “alcol” cosa ci viene in mente? Che differenza c’è tra l’alcol che troviamo nei drink e quello usato per disinfettare? E infine… cosa succede se si alza il gomito?

Sarà sorprendente per molti apprendere che non c’è quasi alcuna differenza tra l’alcol che si trova nei drink e l’alcol rosa che si utilizza per disinfettare. Allora perché il secondo è rosa e non bevibile? Lo si potrà scoprire a Città della Scienza il 30 aprile e il 1° maggio.

Come di consueto si potranno effettuare le visite guidate al Museo interattivo del Corpo Umano Corporea, alla Mostra Insetti & Co, ai tanti altri nuovi percorsi espositivi ed assistere agli straordinari spettacoli del Planetario.

OFFERTA MUSEALE

Corporea + Planetario + Mostra Insetti & Co. + Mostre temporanee

Attività laboratoriali durante i weekend e i festivi

BIGLIETTI

Intero 10 €

Ridotto 7 €

Biglietto combinato Museo + Planetario Intero 13 €

Ridotto 10 €