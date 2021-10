Città della Scienza: il 23-24 ottobre un magnifico… lancio nello spazio

Città della Scienza: sabato 23 e domenica 24 ottobre “Giocando con la luce” e “meno tre, due, uno… lancio!” (due speciali attività scientifiche dedicate alla luce e alle strutture dello spazio).

In occasione del prossimo lancio di James Webb, il più grande e potente telescopio spaziale per l’astronomia a raggi infrarossi, in partenza il 18 dicembre 2021, nel museo interattivo di Città della Scienza, durante il prossimo week end di sabato 23 e domenica 24 ottobre, ci saranno due speciali attività scientifiche dedicate alla luce e alle strutture dello spazio: il science show “Giocando con la luce” e il laboratorio interattivo “Meno tre, due, uno… lancio!” condotte dai comunicatori della scienza de Le Nuvole.

GIOCANDO CON LA LUCE

Il cielo si racconta attraverso la luce, la cui natura è sfuggente e ambigua. Attraverso la guida esperta dei comunicatori della scienza de Le Nuvole, comprenderemo come si propaga e quali sono i suoi inganni, le informazioni che ci dà e le leggi della natura che riguardano questo elemento affascinante e complesso.

MENO TRE, DUE, UNO… LANCIO!

Satelliti, telescopi, robot, la Stazione Spaziale Internazionale sono solo alcuni degli “oggetti” che l’umanità ha mandato nello spazio. Ma come si fa ad arrivare nello spazio? Sarà semplice, grazie alle guide esperte che vi accompagneranno in questo laboratorio interattivo in cui costruire un veicolo che sfrutta il principio di azione e reazione, ovvero lo stesso che consente agli aerei di volare, ai razzi di staccarsi da terra ed anche a noi umani di raggiungere… la Luna.

Costo dei biglietti: Biglietto unico (adulti e ragazzi) Museo 5 euro; Planetario 5 euro; Biglietto unico integrato (Museo 5 euro + Planetario 3 euro) 8 euro;

Visita guidata su meeting point e laboratori – fino ad esaurimento posti – inclusi nel biglietto di ingresso al museo.

Offerta museale Corporea + Planetario + Attività laboratoriali durante weekend e festivi: modalità di accesso e visita

Per accedere al museo è obbligatorio per tutti i visitatori al di sopra dei 12 anni esibire il Green Pass e, su eventuale richiesta, il documento d’identità in corso di validità. Sono esonerati solo i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica. Resta fermo l’obbligo dell’uso della mascherina a partire dai 6 anni di età. I visitatori potranno permanere all’interno delle aree espositive per il tempo che vorranno e interagire direttamente, anche senza guida, con gli exhibit.