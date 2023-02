A Città della Scienza l’evento ‘Buon compleanno Mr. Darwin’

Per celebrare la nascita del grande esploratore, Città della Scienza ne racconta la vita, i viaggi e l’immenso lavoro.

“Non è la più forte delle specie che sopravvive, né la più intelligente, ma quella più reattiva ai cambiamenti”! È una delle frasi più celebri di Charles Robert Darwin, il grande naturalista inglese, famoso in tutto il mondo, grazie alle teorie scientifiche e ai suoi preziosi insegnamenti. Per celebrare la nascita del grande esploratore – scienziato che con le sue teorie ha cambiato il punto di vista sulla natura e sul mondo, Città della Scienza ne racconta la vita, i viaggi e l’immenso lavoro attraverso laboratori, dimostrazioni, giochi, attività e science show.

Non mancheranno a Città della Scienza gli spettacoli al Planetario e le visite guidate al museo interattivo del corpo umano Corporea e alle Mostre in programma.

Weekend a Città della Scienza, il programma:

Osservare la natura come Darwin

Darwin ha sempre prestato grande attenzione alle osservazioni botaniche, che hanno avuto un ruolo senza dubbio rilevante nell’elaborazione della sua teoria dell’evoluzione per selezione naturale. Come un provetto Darwin, con l’aiuto delle nostre guide, osserva le piante e costruisci il tuo erbario da portare a casa.

INTERACTIVE LAB

IV Piano Corporea_Sala Piccola

Durata: 45 minuti

Target: dai 3 ai 6 anni

Per max 20 bambini

Prenotazione presso infopoint di Corporea

Ore: 11.00, 14.00

Impronte dal passato

Molte prove a sostegno dell’evoluzione provengono dai reperti fossili che, una volta analizzati e datati, possono rivelare fra l’altro qual è stata la successione delle antiche forme di vita. I fossili indicano che gli organismi più semplici si trovano negli strati rocciosi più antichi e quelli più complessi negli strati più recenti. Indossa le vesti di un paleontologo pronto a scoprire prove inconfutabili sui terribili giganti del mondo.

INTERACTIVE LAB

Padiglione C_Lab Insetti

Durata: 45 minuti

Target: dai 7 ai 10 anni

Per max 20 partecipanti

Prenotazione presso infopoint di Corporea

Ore: 10.30, 14.30

L’evoluzione dell’Astronomia: dall’Astrolabio al Planetario

Oggi orientarsi risulta veramente semplice! Le App e le nuove tecnologie ci aiutano accompagnandoci passo dopo passo. Vuoi sapere dove sei sulla Terra? Dai un’occhiata a Google Maps o Google Earth. Vuoi sapere quali sono le stelle nel cielo?

Le app e il software del planetario digitale ti forniscono queste informazioni non appena le tocchi. Ma non è sempre stato così. Gli antichi utilizzavano il cielo diurno e notturno, Sole, Luna, pianeti, stelle e strumenti per determinare le loro posizioni in modo più accurato. L’astrolabio è uno di questi strumenti. Costruiscilo insieme a noi.

INTERACTIVE LAB

Esterno Open Lab

Durata: 45 minuti

Target: dai 10 ai 13 anni

Per max 20 partecipanti

Prenotazione presso infopoint di Corporea

Ore: 11.30, 15.30

L’evoluzione delle cellule

Lo sapevi che per le notevoli somiglianze che si riscontrano fra le cellule dei diversi organismi si ritiene che tutti i tipi cellulari discendano, per evoluzione, da un unico antenato comune? Avresti mai immaginato che in un essere umano ogni giorno muoiono dai 50 ai 100 miliardi di cellule e se ne riformano altrettante? Esplora il microscopico (e non) mondo delle cellule!

SCIENCE SHOW

LAB1_Piano Terra Corporea

Durata: 30 minuti

Target: per tutti

Ore: 12.30

Target: per tutti

Giocare all’evoluzione | DOMENICA 12 FEBBRAIO

Come le specie viventi sono cambiate nel tempo adattandosi all’ambiente in cui vivono? Cambiamenti piccoli, cambiamenti ripetuti nel tempo hanno portato ad una evoluzione biologica. Le intuizioni di Darwin sono state rivoluzionarie al punto da mettere in crisi concezioni profondamente radicate, come la superiorità dell’Uomo rispetto alla Natura. Questo fa di Darwin, secondo alcuni, il vero padre dell’ecologia.

Alcuni giochi ci aiuteranno a comprendere il concetto di evoluzione, dell’importanza del caso e dei “pionieri” nell’evoluzione.

A cura di Natura SottoSopra

INTERACTIVE LAB

IV Piano Corporea_Sala Grande

Durata: 45 minuti

Target: dai 10 ai 15 anni

Per max 20 partecipanti

Prenotazione presso infopoint di Corporea

Ore: 11.00, 12.00, 14.00, 15.00