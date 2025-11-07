Un nuovo weekend a Città della Scienza per scoprire la scienza che si cela dietro ai suoni e ai colori.

Un fine settimana per esplorare la scienza che sta dietro ai colori e ai suoni. Attraverso laboratori e attività interattive, a Città della Scienza scopriremo come si creano e si combinano i colori usando materiali a tempera, mentre i suoni sono vibrazioni che si propagano come onde sonore. Un’occasione per capire, sperimentare e divertirsi con la fisica che ci circonda ogni giorno.

Città della Scienza, programma:

I Colori della Natura:

Attraverso una serie di procedimenti chimici e fisici sono estratti da elementi vegetali alcune tinture naturali con le quali, in antichità e ancora oggi, si realizzano prodotti per la creazione di opere pittoriche. L’attività prevede l’impiego delle tinture ottenute per la decorazione artistica di oggetti.

Quando: 8-9 Novembre 2025

Orario: 10:30 – 11:00 / 14:00 – 14:30

Target: dai 3 ai 6 anni

Lenti Magiche:

La pratica e l’esperienza sono la miglior forma di conoscenza! La teoria dei colori, per esempio, può essere compresa facilmente ricorrendo all’utilizzo delle magnifiche lenti magiche!!! Basta un cartoncino grande, del cellophane colorato e il gioco è fatto! Provaci.

Luogo: LAB Insetti & Co.

Categorie: Interactive Lab

Target: 7-10 anni

Quando: 8-9 Novembre 2025

Orario: 11:00 – 11:30 / 14:00 – 14:30

I Tamburi del Mare:

Ma lo sai che basta pochissimo per sentirci su una spiaggia dei Caraibi? Te lo mostriamo in questo laboratorio!

Luogo: LAB Insetti & Co. · Città della Scienza

Categorie: Interactive Lab

Target: 11-13 anni

Quando: 8-9 Novembre 2025

Orario: 11:30 – 12:00 / 15:30 – 16:00

Scienza a Colori:

Immergiti in un vortice di esperimenti pazzi e colorati, per scoprire la scienza che si cela dietro i colori! Lava lamp, colori in fuga, inchiostri danzanti, gare di pigmenti e tanto tanto divertimento! Per una scienza ad effetto “WOW”!

Luogo: LAB 1 Corporea (Piano terra) · Città della Scienza

Categorie: Science Show

Target: Per tutti

Quando: 8-9 Novembre 2025

Orario: 13:00 – 13:30