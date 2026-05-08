Città della Scienza, esperimenti scientifici e avventure creative per tutti

A Città della Scienza quando la scienza e arte si vestono di rosso…Sabato 9 e domenica 10 maggio 2026 nell’ambito del Kid Pass days.

Scienza e creatività si incontrano a Città della Scienza il 9 e 10 maggio, un weekend dedicato al colore rosso tra laboratori interattivi, visite guidate e spettacoli al Planetario. Il weekend rientra nel Maggio dei Monumenti ed è parte della dodicesima edizione dei Kid Pass Days, la più importante maratona italiana di attività ed eventi family-friendly dedicati ai bambini da 0 a 12 anni.

Il programma include attività targate ESERO sull’esplorazione spaziale, laboratori interattivi con Scienzaviva su chimica e percezione, attività in natura curate da Oasi Astroni sulla biodiversità e un “viaggio nel cosmo” al Planetario promosso e condotto da Unione Astrofili Napoletani.

Una rete di partner per promuovere la cultura scientifica in modo divertente, partecipato e accessibile a tutti.

Weekend a Città della Scienza, il programma:

Questo evento si ripete dal 9 Maggio 2026 fino al 10 Maggio 2026. Il prossimo appuntamento sarà il 09 Maggio 2026 / 09:00

Luogo: Città della Scienza

Categorie: Weekend

Target: Per tutti

Prossime date:

09 Maggio 2026 / 09:00 – 17:00

10 Maggio 2026 / 09:00 – 17:00

Primavera delle Oasi del WWF Italia – Oasi WWF “Cratere degli Astroni”

La Primavera delle Oasi 2026 (nota anche come Mese delle Oasi) si svolgerà dal 25 aprile al 2 giugno. Quest’anno l’iniziativa assume un valore simbolico straordinario: celebriamo i 60 anni di WWF Italia. Le Oasi diventeranno il fulcro di una maratona dedicata alla biodiversità italiana nell’ambito della campagna Our Nature. Presso gli spazi di Città della Scienza saranno allestite due postazioni dedicate:

Panda Point: Un punto informativo situato negli spazi espositivi (analogo a quello già allestito per Urban Nature) per sensibilizzare i visitatori sul valore delle Oasi, con un focus specifico sulla Riserva degli Astroni. Attività a ciclo continuo dalle 10.00 alle 16.00

Un punto informativo situato negli spazi espositivi (analogo a quello già allestito per Urban Nature) per sensibilizzare i visitatori sul valore delle Oasi, con un focus specifico sulla Riserva degli Astroni. Attività a ciclo continuo dalle 10.00 alle 16.00 Laboratorio Esperienziale: Presso il “Boschetto di Città della Scienza”, volontari esperti utilizzeranno strumentazioni tecniche in dotazione all’Oasi per illustrare la biodiversità in modo coinvolgente e interattivo.Orario del laboratorio: 11.00; 12.00 e 15.00In collaborazione con WWF Italia – Oasi Cratere degli Astroni

Questo evento si ripete dal 9 Maggio 2026 fino al 10 Maggio 2026. Il prossimo appuntamento sarà il 09 Maggio 2026 / 10:00

Luogo: LAB 2 (Piano terra) · Corporea

Categorie: Interactive Lab

Target: Per tutti

Prossime date:

09 Maggio 2026 / 10:00 – 10:45

10 Maggio 2026 / 10:00 – 10:45

Rosso che respira

Una lettura animata che porta i bambini dentro il mondo del colore rosso, tra emozioni vivaci, personaggi brillanti e scene che prendono vita con voce, gesti e suoni. Dopo la storia, ogni partecipante potrà sperimentare il rosso in prima persona realizzando un’attività sensoriale, artistica e scientifica che rende vivo ciò che hanno ascoltato.

Questo evento si ripete dal 9 Maggio 2026 fino al 10 Maggio 2026. Il prossimo appuntamento sarà il 09 Maggio 2026 / 10:30

Luogo: IV Piano (Sala grande) · Corporea

Categorie: Interactive Lab

Target: 3 – 6 anni

Prossime date:

09 Maggio 2026 / 10:30 – 11:00

10 Maggio 2026 / 10:30 – 11:00

Rientrata la capsula Orion!

Dopo aver percorso più di un milione di chilometri in dieci giorni nello spazio profondo, la capsula Orion è rientrata sulla Terra lo scorso sabato 11 aprile, riportando a casa l’equipaggio di Artemis 2.

Ma quali caratteristiche permettono a una navicella di affrontare condizioni così estreme? Di quale materiale sono fatte le navicelle spaziali? Osservando e confrontando un set di materiali diversi, scopriremo quali proprietà fisiche permettono a una navicella di resistere alle temperature estreme, alle vibrazioni del lancio e agli intensi campi magnetici.

In collaborazione con ESA Spacecraft Materials Kit

Città della Scienza offre attività targate ESERO Italia, programma educativo sostenuto da ASI – Agenzia Spaziale Italiana e da ESA – Agenzia Spaziale Europea, per la Giornata Internazionale dell’Astronomia.

Luogo: LAB 1 (Piano terra) · Corporea

Categorie: Dimostrazione Scientifica

Target: Per tutti

Rosso scomposto: la cromatografia dei colori

Scopri come il rosso può rivelare un intero mondo di colori: con la cromatografia gli inchiostri si separano e si trasformano in sorprendenti sfumature di arancio, rosa, viola e marrone. Crea la tua striscia cromatica e contribuisci alla mappa dei rossi del gruppo. Un’esperienza semplice ma sorprendente, dove scienza e creatività si incontrano.

Questo evento si ripete dal 9 Maggio 2026 fino al 10 Maggio 2026. Il prossimo appuntamento sarà il 09 Maggio 2026 / 11:00

Luogo: IV Piano (Sala grande) · Corporea

Categorie: Interactive Lab

Target: 7 – 10 anni

Prossime date:

09 Maggio 2026 / 11:00 – 11:30

10 Maggio 2026 / 11:00 – 11:30

Rosso come la lava: viaggio dentro i vulcani

Come si formano i vulcani? Che cosa li alimenta? Scopri come sono nate le montagne e come accadono i sismi; partecipa all’esplosione di un vulcano e costruisci un fantastico modellino tutto tuo!

Questo evento si ripete dal 9 Maggio 2026 fino al 10 Maggio 2026. Il prossimo appuntamento sarà il 09 Maggio 2026 / 11:30

Luogo: IV Piano (Sala grande) · Corporea

Categorie: Interactive Lab

Target: 11 – 13 anni

Prossime date:

09 Maggio 2026 / 11:30 – 12:00

10 Maggio 2026 / 11:30 – 12:00

Stelle a Colori: Il Grande Show del Cosmo live special

Un evento speciale in collaborazione con l’UAN

Dimenticate i soliti puntini bianchi: l’Universo è un’esplosione cromatica pazzesca e noi siamo pronti a mostrarvela come non l’avete mai vista! Per questa data speciale, mettiamo in pausa lo spettacolo standard per lanciarci in un viaggio insieme agli esperti dell’Unione Astrofili Napoletani.

Cosa vedremo sotto la cupola? Preparatevi a un tour immersivo tra le giganti blu che bruciano di energia e le supergiganti rosse sull’orlo di una spettacolare esplosione. Scopriremo insieme perché il cielo è una vera e propria miniera di gemme colorate e come ogni sfumatura ci racconti la storia segreta di ogni stella.

Inoltre dalle 11.00 alle13.00 gli astrofili dell’UAN saranno nel nostro piazzale per un evento davvero speciale: l’osservazione della fotosfera solare con occhiali speciali e al telescopio in tutta sicurezza.

Questo evento si ripete dal 9 Maggio 2026 fino al 10 Maggio 2026. Il prossimo appuntamento sarà il 09 Maggio 2026 / 12:15

Luogo: Planetario

Categorie: Planetario

Target: Per tutti

Prossime date:

09 Maggio 2026 / 12:15 – 13:00

10 Maggio 2026 / 12:15 – 13:00