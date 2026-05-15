Città della Scienza: esperimenti, giochi e spettacoli per la Giornata Internazionale della Luce

Un nuovo weekend a Città della Scienza per celebrare la Giornata Internazionale della Luca tra esperimenti, costruzioni e giochi di osservazione.

Con un ricco programma di attività laboratoriali interattive e momenti di teatro-scienza dedicati alla luce e ai suoi sorprendenti effetti, in occasione della Giornata Internazionale della Luce, Città della Scienza proverà a rispondere a queste e a tante altre domande! Esperimenti, costruzioni e giochi di osservazione vi accompagneranno alla scoperta dei fenomeni luminosi, tra ombre, riflessi, illusioni ottiche e immagini sospese. L’evento è organizzato in collaborazione con il CREF – Centro Ricerche Enrico Fermi e con CNR ISASI – Istituto di Scienze Applicate e Sistemi Intelligenti “Eduardo Caianiello” e CNR INO – Istituto Nazionale di Ottica.

Weekend a Città della Scienza, programma:

The Magic of light, playing with Refraction

Tre diversi esperimenti che dimostrano, in modo giocoso e con forte impatto visivo, la proprietà di rifrazione della luce. In collaborazione con Karen Gabriela Caicedo Santamaria – CNR ISASI e Kshipra Sudhakar Naik – CNR ISASI

16 Maggio 2026 / 10:00 – 16:00

Luogo: LAB 3 (Secondo piano) · Corporea

Categorie: Interactive Lab

Target: Per tutti

I quanti di luce

Dimostrazioni ed esperimenti sullo spettro della luce continuo e discreto e sulla luce strutturata. In collaborazione con Simona Mosca – CNR INO, Davide Buono – CNR ISASI e Ivo Rendina – CNR INO

16 Maggio 2026 / 10:00 – 16:00

Luogo: LAB 2 (Piano terra) · Corporea

Categorie: Interactive Lab

Target: Per tutti

Scienziati per un giorno

Esperimenti dal vivo, dimostrazioni guidate e spiegazioni accessibili, per offrire ai visitatori l’opportunità di osservare da vicino fenomeni chimici e biologici, comprendere i principi che li governano e partecipare attivamente alla scoperta scientifica.

16 Maggio 2026 / 10:00 – 16:00

Luogo: Open Lab (Piano Terra Corporea)

Categorie: Dimostrazione Scientifica

Target: Per tutti

Proiettore d’ombre

Realizza un proiettore d’ombre con semplici materiali di riciclo: un rotolo di carta, del cartoncino, forbici e una piccola luce. Ritaglia le sagome che preferisci, fissale sul tubo e, in una stanza buia, proietta le loro forme per scoprire come la luce trasforma ogni figura in un’ombra viva e sorprendente!

Questo evento si ripete dal 16 Maggio 2026 fino al 17 Maggio 2026. Il prossimo appuntamento sarà il 16 Maggio 2026 / 10:30

Luogo: IV Piano (Sala grande) · Corporea

Categorie: Interactive Lab

Target: 3 – 6 anni

Prossime date:

16 Maggio 2026 / 10:30 – 11:00

17 Maggio 2026 / 10:30 – 11:00

17 Maggio 2026 / 14:00 – 14:30

Edoardo, Ginestra e il mistero della luce

Pronti a fare un salto indietro nel tempo? In occasione della Giornata della Luce, la Città della Scienza e il Centro ricerche “Enrico Fermi” vi invitano a scoprire la storia di via Panisperna insieme a Edoardo e Ginestra Amaldi, arrivati a Napoli per scrivere il loro nuovo libro di fisica! Tra il rigore scientifico di Edoardo e la penna poetica di Ginestra, assisteremo a un racconto animato fatto di scoperte, aneddoti storici ed esperimenti dal vivo.

Giocheremo con i riflessi, scomporremo i colori e scopriremo i segreti della luce attraverso gli occhi di chi ha reso grande la scienza italiana nel mondo. Non un semplice laboratorio, ma un viaggio nel tempo per riscoprire che la fisica è un gioco… da ragazzi!

16 Maggio 2026 / 13:00 – 13:30

Luogo: LAB 1 (Piano terra) · Corporea

Categorie: Science Show

Target: Per tutti

I colori della luce

Di notte tutti i gatti sono bigi recita un noto proverbio. Infatti, se un oggetto non emette luce propria, i nostri occhi lo possono percepire solo se è illuminato e, in mancanza di luce, tutto ci appare nero. Un oggetto che, quando è illuminato dalla luce solare, la diffonde in ogni direzione, viene percepito come bianco, un oggetto che la assorbe viene invece percepito come nero; ma se il bianco e il nero indicano rispettivamente la presenza e l’assenza di luce, qual è l’origine dei colori? Scoprilo e divertiti costruendo uno straordinario spettroscopio.

17 Maggio 2026 / 11:00 – 11:30

17 Maggio 2026 / 14:00 – 14:30

Luogo: IV Piano (Sala grande) · Corporea

Categorie: Interactive Lab

Tag: CREF, IASI, LUCE26

Target: 7 – 10 anni

HoloLAB: alla scoperta degli ologrammi

Costruisci una piccola piramide olografica con materiali semplici e scopri come una sorgente luminosa può trasformare un’immagine bidimensionale in una figura che sembra sospesa nell’aria. Grazie a una proiezione coinvolgente, esplorerai i principi che rendono possibile l’illusione olografica, vivendo un’esperienza che unisce scienza, tecnologia e meraviglia.

17 Maggio 2026 / 11:30 – 12:00

17 Maggio 2026 / 15:30 – 16:00

Luogo: IV Piano (Sala grande) · Corporea

Categorie: Interactive Lab

Target: 11 – 13 anni

Giochi di luce

Il cielo si racconta attraverso la luce, la cui natura è sfuggente e ambigua. Cercheremo di capire come si propaga e quali sono i suoi inganni, le informazioni che ci dà e le leggi della natura che riguardano questo elemento affascinante e complesso!

17 Maggio 2026 / 13:00 – 13:30

Luogo: LAB 1 (Piano terra) · Corporea

Categorie: Science Show

Target: 11 – 13 anni, Per tutti