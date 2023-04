Città della Scienza, attività e visite guidate dal 22 al 25 aprile

Un nuovo imperdibile weekend a Città della Scienza tra attività, laboratori e visite guidate alla scoperta del globo terrestre.

Città della Scienza si unisce alla celebrazione mondiale del nostro pianeta blu, programmando attività, laboratori, dimostrazioni scientifiche appassionanti e istruttivi per il pubblico! Andremo alla scoperta della bellezza ma al tempo stesso anche della fragilità del globo terrestre!

La Terra e i suoi ecosistemi sono la nostra casa. Per raggiungere un giusto equilibrio tra i bisogni economici, sociali e ambientali delle generazioni presenti e future, è necessario promuovere l’armonia con la natura e la Terra.

Nata come movimento universitario il 22 aprile 1970 per sottolineare la necessità della conservazione delle risorse naturali della Terra, nel tempo, la Giornata della Terra è divenuta un avvenimento educativo ed informativo.

Il programma del weekend a Città della Scienza

Pianta in capsula

Anche le piante hanno un CORPO, ma da quante parti è formato? Scoprilo insieme a noi e poi… prova la semina “in capsula”! Le capsule del caffè, infatti, sono perfette per dare vita ad una nuova piantina durante la prima fase di germogliazione del seme. Ti aspettiamo!

“Borbone Kids Lab” in collaborazione con Caffè Borbone

INTERACTIVE LAB

IV Piano Corporea_Sala Piccola

Durata: 45 minuti

Target: dai 3 ai 6 anni

Per max 20 bambini

Prenotazione presso infopoint di Corporea

Ore: 11.00, 14.00

Costruiamo il sismografo

Un sismografo è uno strumento che durante un terremoto registra il movimento della Terra in quel punto. Il diagramma a forma di onda che disegna è il sismogramma. Prova a costruirne una copia fai-da-te!

“Borbone Kids Lab” in collaborazione con Caffè Borbone

INTERACTIVE LAB

IV Piano Corporea_Sala Grande

Durata: 45 minuti

Target: dai 7 ai 10 anni

Per max 20 partecipanti

Prenotazione presso infopoint di Corporea

Ore: 10.30, 14.30

E se la Terra diventasse un ologramma?

Quali sono i principali moti della Terra? Come per gli altri pianeti del sistema solare, la Terra è soggetta alle leggi della dinamica celeste. Sei pronto a vedere ruotare il nostro Pianeta nel palmo della tua mano? Divertiti costruendo un proiettore in grado di trasformare l’immagini della Terra in 3D!

INTERACTIVE LAB

Padiglione C_Lab Insetti

Durata: 45 minuti

Target: dai 10 ai 13 anni

Per max 20 partecipanti

Prenotazione presso infopoint di Corporea

Ore: 11.30, 15.30

E-SPERIMENTIAMO con l’acqua

L’acqua, fonte di vita, primordiale culla dell’esistenza… E base per tantissimi esperimenti super-divertenti! Cogli l’occasione per fare una provvista a base di semplici ma sorprendenti esperimenti scientifici da realizzare in casa o all’aperto sulle proprietà dell’acqua.

SCIENCE SHOW

Lab 3_Secondo Piano Corporea

Durata: 30 minuti

Target: per tutti

Ore: 12.30

Terremoti e tsunami: dove e perché (SABATO 22 APRILE)

I terremoti e gli tsunami sono fenomeni naturali che possono causare disastri enormi. Negli ultimi decenni grandi passi in avanti sono stati fatti nella conoscenza di questi fenomeni, e se è pur vero che non si è ancora in grado di fare previsioni accurate riguardo ai tempi e all’intensità di tali eventi, le aree dove questi eventi si verificano con maggiore probabilità sono oggi ben note.

Attraverso l’ausilio di puzzle, video e Google Earth, i partecipanti potranno imparare quali sono le aree a maggiore pericolosità sismica e rischio tsunami in Italia e nel mondo. Terremoti di diversa intensità potranno essere generati e misurati dai partecipanti utilizzando modelli analoghi con blocchi di legno e app per smartphone. Attraverso l’utilizzo di un dimostratore e supporto video, i partecipanti potranno infine vedere come si produce un maremoto e come si sviluppano le onde che possono produrre degli tsunami.

INTERACTIVE LAB

Lab1_Piano Terra Corporea

Durata: 30 minuti

Target: dagli 11 ai 18 anni

Per max 15 partecipanti

Prenotazione presso infopoint di Corporea

Ore: 10:30; 11:30; 12:30; 15:00

Come nascono le montagne? spunti da modelli analogici di sabbia (sandbox) (DOMENICA 23 APRILE)

Il laboratorio prevede la simulazione della formazione di un cuneo d’accrezione orogenico (catena di montagne) attraverso l’uso della sandbox, una scatola con pareti trasparenti riempita di sabbia. L’esperimento si svilupperà in due fasi. In una prima fase, si ricostruirà un analogo di stratigrafia rocciosa mediante diversi livelli di sabbia colorata. In una seconda fase, se ne simulerà il raccorciamento facendo avanzare un pistone che comprimendo la sabbia stratificata produrrà la formazione di faglie e pieghe.

I partecipanti, potranno stimare l’entità del raccorciamento, così come fotografare i suoi diversi stadi di avanzamento analizzando l’evoluzione della deformazione nello spazio e nel tempo. L’attività formativa terminerà con una breve presentazione sulla struttura dell’Appennino meridionale, la visione di campioni di rocce e la lettura della carta geologica della Campania.

INTERACTIVE LAB

Lab1_Piano Terra Corporea

Durata: 40 minuti

Target: per tutti

Per max 20 partecipanti

Prenotazione presso infopoint di Corporea

Ore: 10.00, 12.00, 14.00