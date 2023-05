Città della Scienza, appuntamenti da non perdere sabato 13 e domenica 14 maggio

Città della Scienza ti aspetta questo weekend con un programma speciale tra scienza e divertimento! Ritorna l’edizione Kid Pass Days, la più importante maratona italiana di attività ed eventi family-friendly dedicati ai bambini da 0 a 12 anni.

Nei panni di una scienziata o uno scienziato, divertiti a trovare il tesoro nascosto avventurandoti nelle aree espositive del Science Centre, immergiti in un vortice di esperimenti pazzi e colorati o ancora scopri come ingegnare paper circuit a tema costellazioni!

Tutti sogniamo fantastiche e avvincenti avventure in compagnia della nostra famiglia e se anche voi genitori non potete resistere al fascino di questi racconti, venite a trovarci sabato 13 e domenica 14 maggio! Città della Scienza parteciperà, anche quest’anno, alla nona edizione dei Kid Pass Days, la più importante maratona italiana di attività ed eventi family-friendly dedicati ai bambini da 0 a 12 anni.

Un ricco programma di eventi, laboratori, dimostrazioni scientifiche, attività tutte dedicate alla famiglia perché condividere il tempo con chi ami, imparando e divertendosi, è la cosa più preziosa.

Per la prima volta a Città della Scienza i Didòlab!

I piccoli dai 3 ai 6 anni e i loro genitori possono vivere un’esperienza di gioco e scoperta con il mitico Didò in formato EXTRA LARGE.

Direttamente dallo stabilimento di Rufina vicino a Firenze dove avviene la produzione, arrivano a Napoli gigantesche masse colorate della pasta per giocare più amata che c’è. Un esempio di recupero “creativo” del materiale prodotto durante la fase di lavorazione e cambio colore messa a disposizione per questi laboratori speciali all’insegna del divertimento fuori misura.

Non mancheranno gli spettacoli al Planetario e le visite guidate al museo interattivo del corpo umano Corporea e alle Mostre in programma: Insetti & Co, 7 Passi nella sostenibilità, e “Spazio al Futuro”.

DidòLab: Segui le impronte della natura (SABATO 13 E DOMENICA 14 MAGGIO)

Dopo un tour guidato nel giardino di Città nella Scienza, che ti permetterà di esplorare il risveglio della natura dopo la stagione invernale, dai sfogo alla tua creatività e crea con Didò gli elementi della natura che più ti hanno colpito, quelli che ti piacerebbe vedere ogni giorno o quelli vorresti esistessero. Ricordati che il Didòlab non ha regole. C’è solo una parola d’ordine: divertimento in formato extra large!

In collaborazione con Didò

INTERACTIVE LAB

Spazio F2

Durata: 60 minuti

Target: dai 3 ai 6 anni

Per max 20 bambini accompagnati dai genitori

Prenotazione presso infopoint di Corporea

Ore: 10.00, 11.15, 12.30, 14.30, 15.45

ATTENZIONE: La pasta per giocare Didò è a base di ingredienti completamente naturali: farina, acqua e sale. Vista la presenza di farina si sconsiglia la partecipazione al laboratorio a bambini celiaci.

Caccia al Tesoro in famiglia! (SABATO 13 E DOMENICA 14 MAGGIO)

Una vera e propria caccia al tesoro scientifica! Scopri insieme ai tuoi genitori i numerosi misteri del mondo animale e vegetale. Cerca l’indizio e corri più veloce che puoi verso il tesoro!

SCIENCE GAME

Mostra Insetti&Co e Mostra Corporea

Durata: 45 minuti

Target: dai 7 ai 10 anni

Per max 15 bambini accompagnati dai genitori

Prenotazione presso l’infopoint del Museo

Ore: 10.30, 14.30

Accendiamo le stelle (SABATO 13 E DOMENICA 14 MAGGIO)

Cosa sono le costellazioni se non una grande “famiglia” di stelle? Usando l’astronomia come filo conduttore, entreremo nel vivo dell’elettronica per realizzare un vero e proprio paper circuit, nel quale astri e costellazioni si accendono e brillano su uno sfondo appositamente progettato.

INTERACTIVE LAB

IV Piano Corporea_Sala Grande

Durata: 45 minuti

Target: dai 10 ai 13 anni

Per max 20 partecipanti

Prenotazione presso infopoint di Corporea

Ore: 11.30, 15.30

Scienza a colori! (SABATO 13 E DOMENICA 14 MAGGIO)

Immergiti in un vortice di esperimenti pazzi e colorati, per scoprire la scienza che si cela dietro i colori! Lava lamp, colori in fuga, inchiostri danzanti, gare di pigmenti e tanto tanto divertimento! Per una scienza ad effetto “WOW”!

SCIENCE SHOW

LAB1_Piano Terra Corporea

Durata: 30 minuti

Target: per tutti

Ore: 12.30

Il cane disabile a 360° (SABATO 13 MAGGIO)

Quali sono le cose che contano per noi? Quali ci accomunano alle altre specie viventi? Quanto e in che modo queste cose influenzano l’immagine che ci costruiamo del mondo, delle relazioni e di noi stessi? In questo incontro avvicineremo il mondo del cane paralizzato o anziano con problemi motori. Un viaggio tra potenzialità ed approfondimenti in un campo ancora poco conosciuto. L’incontro è rivolto a tutti coloro che vivono con una cane disabile o sono interessati a intraprendere una formazione per prendersene cura.

Relatrici:

Eliana Martorano, Giuseppina Ottieri

SEMINARIO

Sala Sol Lewitt

Durata: dalle 10.30 alle 12.30

Target: per tutti

Ore: 12.30

ORARI SPETTACOLI AL PLANETARIO

Sabato e domenica

9.15 Robot Explorer

10.00 Robot Explorer

10.45 LIVE:il Cielo del mese

11.30 Dalla Terra all’universo

12.15 LIVE: il Cielo del mese

13.00 Robot Explorer

14.00 Robot Explorer

14.45 LIVE: Esploriamo il sistema solare

15.30 Dalla Terra all’universo

16.15 Robot Explorer

INFO ORARI E BIGLIETTERIA

Giorni e orari di apertura Sabato e domenica ore 9.00 – 17.00

Offerta museale Corporea + Planetario + Attività laboratoriali durante i weekend e i festivi;

SCIENCE CENTRE Adulti € 10,00 Ridotto bambini e ragazzi (3-17 anni), studenti universitari e over 65 € 7,00

PLANETARIO NEW Spettacolo LIVE € 6,00 Biglietto unico adulti e bambini € 5,00

INTEGRATO SCIENCE CENTRE + PLANETARIO Adulti € 13,00 Ridotto bambini e ragazzi (3-17 anni), studenti universitari e over 65 € 10,00

INTEGRATO SCIENCE CENTRE + PLANETARIO LIVE Adulti € 14,00 Ridotto bambini e ragazzi (3-17 anni), studenti universitari e over 65 € 11,00

I biglietti sono acquistabili online sul sito Etes oppure presso la biglietteria di Città della Scienza.

GRATUITÀ L’ingresso gratuito, per il quale è rilasciato apposito biglietto, è consentito alle seguenti categorie:

Possessori di tessera ICOM

Cittadini residenti nel quartiere di Bagnoli (Napoli) ad eccezione delle Grandi Feste (Epifania, Carnevale, Halloween)

Docenti accompagnatori (1 docente ogni 10 studenti, eventuali eccedenze saranno conteggiate nei paganti)

Persone invalide con certificazione di invalidità superiore al 74% e loro accompagnatori

Persone riconosciute in condizione di handicap ai sensi della Legge 104/92 (art 3 comma 3) e loro accompagnatori