Al Circolo Canottieri Napoli la presentazione del libro “100+anni di storia e statistiche dell’atletica in Campania”

Giovedì 26 febbraio, al Circolo Canottieri Napoli, sarà presentato il volume, scritto da Rino Manzo, “100+anni di storia e statistiche dell’atletica in Campania”.

Sarà una grande festa dell’atletica campana la presentazione di “100+anni di storia e statistiche dell’atletica in Campania”, il volume scritto da Rino Manzo, già dirigente sportivo di lungo corso e Stella d’oro del Coni, e da Fausto Narducci, già redattore capo della Gazzetta dello Sport e direttore della rivista federale Atletica, con la prefazione di Stefano Mei, presidente nazionale della Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL) ed edito da LeVarie.

L’appuntamento è per giovedì 26 febbraio alle ore 17.30, al Circolo Canottieri Napoli, dove insieme con gli autori, con il padrone di casa, il presidente Giancarlo Bracale, e con l’editore di LeVarie Marco Lobasso, saranno presenti campioni e atleti del passato e del presente dell’atletica leggera della Campania: Tonino Andreozzi, Lorenzo Brigante, Teodorico Caporaso, Alfonso Di Guida, Anna Maria Ferraro, Antonio Fogliano, Mario Longo, Marco Mazza, Maria Grazia Orsani, Giovanni Ruggiero, Massimo Santamaria. Testimonial della presentazione sarà la campionessa europea di maratona Maria Guida, con Maurizio Marino, ex atleta e dirigente sportivo, che coordinerà l’incontro.

Sono attesi l’assessore allo sport della Regione Campania, Fiorella Zabatta, l’assessore allo sport del Comune di Napoli, Emanuela Ferrante, il presidente del Coni Campania, Sergio Roncelli, il presidente della FIDAL Campania, Bruno Fabozzi.

Interverranno con video saluti, insieme al presidente nazionale FIDAL Stefano Mei e al presidente nazionale Ussi Gianfranco Coppola, il campione mondiale di mezzofondo Genny Di Napoli e la vice campionessa del mondo di salto in alto Antonietta Di Martino.

100+anni di storia e statistiche dell’atletica in Campania è il primo libro dedicato completamente ai racconti, ai protagonisti e alle statistiche dell’atletica leggera nella nostra regione, da fine Ottocento al 2025.

Un libro speciale, con copertina e progetto grafico curati dall’ex atleta Marco Persico, che riesce magistralmente a far convivere tra le proprie pagine le storie dei grandi eventi che hanno caratterizzato l’evoluzione dell’atletica leggera in oltre 100 anni di attività, con i profili e le interviste a campioni e dirigenti che hanno dato lustro al movimento in regione. E con una sontuosa appendice statistica che ne esalta il contenuto storico.

Un libro di 352 pagine, con oltre cinquemila nomi di atleti citati, che rappresenta una pietra miliare della storia dello sport in Campania in generale e dell’atletica leggera in particolare. 100+anni di storia e statistiche dell’atletica in Campania è già ordinabile e acquistabile in tutti i bookstore digitali e nelle librerie della Campania al prezzo di 18 euro, oppure direttamente alla casa editrice con una mail a info@levarieweb.it o con messaggistica sulle pagine social ufficiali di LeVarie.

La presentazione del volume alla Canottieri Napoli sarà arricchita da un evento speciale. Per l’occasione, la FIDAL Campania, con il suo presidente Bruno Fabozzi, ha voluto organizzare gli Oscar dell’atletica campana, con le premiazioni degli atleti e delle società della nostra regione che si sono distinti nei risultati e nelle prestazioni nazionali della stagione agonistica 2025, tra cui il titolo italiano dell’Enterprise Sport & Service, il secondo posto tricolore dei Caivano Runners, la campionessa italiana dei 10km su strada Valentina Gemetto, il campione italiano juniores dei 100 metri Daniele Orlando, e il primatista del mondo master SM60 Mario Longo.

Sarà un momento di aggregazione, nell’ambito di un pomeriggio che si preannuncia una vera e propria festa dell’atletica leggera della Campania.