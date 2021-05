Cinque gol all’Udinese per il Calcio Napoli. Un altro passo verso la Champions

5-1 con gol di Zielinski, Fabian Ruiz,Lozano, Di Lorenzo e Insigne per il Calcio Napoli. Okaka il marcatore friulano. Dominio degli azzurri.

- Advertisement -

L’anticipo della terzultima giornata di campionato mette di fronte Calcio Napoli ed Udinese. Con i friulani ormai salvi è la squadra di Gattuso a giocarsi tantissimo: non esistono più passi falsi, non esistono più scuse, vincere e basta per mantenere l’unico punto di vantaggio contro la Juventus.

Domani si giocheranno in particolare Sassuolo Juventus e Torino Milan che potrebbero togliere punti importanti alle avversarie del Calcio Napoli.

Gattuso preferisce Lozano a Politano mentre a centrocampo Bakajoko dà un po’ di fiato a Demme.

Formazioni:

NAPOLI (4-2-3-1) Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj; Fabian, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne, Osimhen. All. Gattuso.

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Becao, Bonifazi, Zeegelaar; Molina, De Paul, Walace, Makengo, Stryger Larsen; Pereyra; Okaka

Cronaca essenziale:

Grande occasione per Di Lorenzo al 10’: piuttosto scoordinato calcia alto sulla traversa da ottima posizione.

Vantaggio del Calcio Napoli con Zielinski al 28’

Osimhen con una grande giocata si libera dell’avversario e tira. Musso para ma la palla finisce tra i piedi di Zielinski che appoggia in porta facilmente.

Ancora Osimhen al 29’ tira a botta sicura ma Bonifazi gli devia il pallone in angolo.

Raddoppio di Fabian Ruiz al 30’.

Grandissimo tiro a giro dello spagnolo dal limite che non lascia scampo a Musso. Doppio vantaggio per il Calcio Napoli.

Accorcia le distanze l’Udinese con un gran gol di Okaka al 40’.

L’attaccante controlla il pallone nonostante il pressing di Manolas, si gira ed indovina l’angolino lontano. 2-1

Primo tempo che termina con gli azzurri in vantaggio per 2-1. Udinese ben disposta in campo ma il Calcio Napoli riesce a trovare gli spazi giusti per rendersi pericoloso. Unico tiro in porta per l’Udinese che ha riportato in partita i friulani che, sinceramente, sembravano spacciati.

Ci prova Insigne al 49’e Lozano al 51’: tiri fuori.

Gol per il Calcio Napoli con Lozano al 56’: 3-1

Il pressing alto iniziato dal Calcio Napoli all’inizio della ripresa porta i suoi frutti: errore di Musso che rinvia male e favorisce l’anticipo di Lozano sul difensore. Il messicano controlla e deposita in rete sul secondo palo.

Grande azione di Osimhen in velocità e tiro potentissimo deviato da Musso in angolo.

4-1 segnato per Di Lorenzo al 65’.

Su azione d’angolo Manolas colpisce di testa; Musso devia ma Di Lorenzo è pronto a ribadire in rete.

Primi cambi per Gattuso al 70: fuori un ottimo Osimhen per Mertens. Al 74’ Politano ed Elmas per Zielinski e Lozano.

Palo clamoroso per Insigne al 76’!

Ultimi cambi: Mario Rui e Demme per Bakajoko e Hysaj all’83’.

Alla festa del gol partecipa anche Insigne con il 5-1 al 90’.

Stop di petto e bel tiro angolato sul primo palo.

Partita mai in discussione per il Calcio Napoli che archivia la terzultima giornata con una vittoria convincente non solo nel risultato ma soprattutto nell’applicazione e nell’attenzione. Benissimo Osimhen e Fabian Ruiz.

In attesa delle partite di domani, il Calcio Napoli conserva uno dei primi quattro posti.

Dati statistici che confermano la bontà della prestazione: 20 tiri di cui 12 in porta.