Cinema: i 10 film più attesi del 2021

Cinema, anticipazioni. Vi presentiamo la nostra lista dei 10 film più attesi dell’anno, sperando che non ci siano altri rinvii causati dalla pandemia.

L’anno è appena iniziato ma si prospetta già molto attivo sul piano cinematografico. Tra le produzioni già previste e quelle rimandate forzatamente a causa della pandemia, il cinema del 2021 si prospetta davvero eccellente.

Abbiamo quindi selezionato quindi i 10 titoli più attesi dell’anno, tra qualche blockbuster, seguiti inaspettati, sequel invece più che attesi e qualche altra perla di contorno.

NO TIME TO DIE

Partiamo subito con il botto: l’agente 007 James Bond , ormai ritirato dal servizio, viva un’esistenza tranquilla in Giamaica. Questa sua serenità e pace dei sensi, però, dura davvero poco, perché viene disturbata improvvisamente dalla comparsa di Felix Leither, un vecchio amico di James che lavorava insieme a lui per la CIA. L’uomo si è messo in contatto con Bond per un motivo ben preciso, ovvero chiedergli aiuto per una missione: liberare uno scienziato rapito.

RAYA E L’ULTIMO DRAGO

Film d’animazione firmato Walt Disney Pictures, racconta la storia di una giovane guerriera che decide di colmare le profonde fratture che separano le diverse tribù di umani e di trovare il leggendario ultimo drago rimasto in vita. Lo scopo è affrontare un’antica forza malvagia che fu la causa, cinquecento anni prima, della scomparsa dei draghi.

TOP GUN: MAVERICK

Dopo più di trent’anni di servizio come uno dei migliori aviatori della Marina, Pete Mitchell soprannominato Maverick , non ha fatto carriera e per certi versi si rifiuta di farla, ma addestra nuovi assi del volo in modo tale che siano pronti ad affrontare qualunque sfida. FAST AND FURIOUS 9

Il film vede Dom Toretto costretto a tornare a sfrecciare con le sue super auto per fermare un attacco terroristico. L’attacco in questione verrà sferrato dalla cyber-terrorista Cipher. Quest’ultima sarà affiancata da Jakob Toretto, fratello di Dom e in questo capitolo suo nemico.

DUNE

Paul, rampollo della casata degli Atreides, che si trasferisce sull’inospitale pianeta Arrakis, noto come Dune, insieme al padre, il Duca Leto, alla madre Lady Jessica. Dune, però, è sotto il mirino di tutte le forze dell’universo, decise a ottenerne il suo dominio per una rarità che cresce solo sul suo suolo. Si tratta di una preziosa risorsa, esistente solo qui, che permette a chi la possiede di sbloccare il più grande potenziale umano.

GHOSTBUSTERS: LEGACY