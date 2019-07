Terminator – Dark Fate: il nuovo film della saga di James Cameron (diretto da Tim Miller) sarà nei cinema italiani dal 31 ottobre. Ecco il trailer.

Dal Comic-Con di San Diego arrivano interessanti novità per quanto riguarda Terminator: Dark Fate (in italiano “destino oscuro”), il nuovo film della celebre serie fantascientifica in cui ci sarà anche il ritorno di Edward Furlong nei panni di John Connor, riprendendo dunque il suo ruolo in Terminator 2.

Come riporta “Multiplayer.it”, il film prosegue la storia dopo la conclusione di Terminator 2: Judgment Day, escludendo completamente i film seguenti, per cui è logico anche aspettarsi una continuità diretta con quest’ultimo. James Cameron, regista dei primi due film, farà da produttore (lasciando la regia a Tim Miller): proprio lui ha presentato il ritorno di Furlong nel suo ruolo storico.

L’interpretazione di John Connor è stata affidata a diversi attori dopo il secondo capitolo: in Terminator 3: Rise of the Machines nel 2003, il ruolo era stato affidato a Nick Stahl, per poi passare a Christian Bale nel 2009 per Terminator Salvation. Infine, Jason Clarke ha interpretato il capo della resistenza umana in Terminator Genisys nel 2015.

Il ritorno di Edward Furlong nei panni di John Connor rappresenta una scelta perfettamente in linea con il ritorno di Linda Hamilton nel ruolo di Sarah Connor e , soprattutto, di Arnold Schwarzenegger come T-800.