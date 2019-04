Star Wars 9 – The Rise of Skywalker: ecco il primo trailer sottotitolato in italiano del nuovo capitolo della storica saga.

Dopo Gli ultimi Jedi, i fan della saga di Star Wars sono in attesa del nono capitolo della ormai storica saga cinematografica. I cinefili italiani hanno per ora solo un “assaggio” di quello che sarà The Rise of Skywalker.

Come riportato da “Comingsoon.it”, il primissimo trailer sottotitolato in lingua italiana è arrivato direttamente dalla Star Wars Celebration in corso a Chicago, dove è stato anche rivelato il titolo ufficiale dell’ultimo capitolo di guerre Stellari.

Il film sarà diretto ancora da J. J. Abrams, che diede nuovo lustro a Star Wars nel 2015, con l’uscita de Il Risveglio della Forza. Quest’ultimo capitolo è in arrivo a Natale 2019.

Il prosieguo nonché epilogo delle vicende ha il duro compito di addolcire la pillola amara che per molti fan è stato Star Wars: Gli Ultimi Jedi. La Lucasfilm e la Disney devono ora dare una coerenza agli approcci decisamente differenti tenuti da Abrams in Episodio VII e da Rian Johnson in Gli ultimi Jedi.

Nel film torna anche Carrie Fisher (ovvero l’indimenticata Principessa Leila, morta nel 2016), riutilizzando sequenze non montate dell’Episodio VII.