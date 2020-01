The Witcher, la nuova serie tv conquista tutti e diventa un cult

The Witcher III Wild Hunt che nelle ultime settimane ha contato più di 100.000 download sulla piattaforma Stream dopo l’uscita delle serie su Netflix che ha incuriosito molti utenti.

di Piero Lombardi – La nuova serie The Witcher conquista tutti su Netflix, le avventure di Geralt di Rivia diventano un cult, uno dei prodotti più riusciti dell’anno.

La serie, ambientata in un mondo fantasy di mostri e creature magiche è tratta dai libri dello scrittore polacco Andrzej Sapkowski ma il suo successo è legato soprattutto ai videogiochi dei Cd Project Red che hanno reso famoso il Witcher. In particolar modo l’ultimo videogame:

The Witcher III Wild Hunt che nelle ultime settimane ha contato più di 100.000 download sulla piattaforma Stream dopo l’uscita delle serie su Netflix che ha incuriosito molti utenti.

I produttori hanno scelto Henry Cavill per interpretare il protagonista, l’attore che in passato viene ricordato per il ruolo di Superman della Dc Comics, ha una somiglianza impressionante con il personaggio del videogioco e ha già riscosso un enorme successo tra il pubblico. Sono state programmate altre due stagioni e speriamo che anche i Cd Project si mettano al lavoro su un nuovo titolo dopo il lancio imminente di Cyberpunk 2077.