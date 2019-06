Stranger Things 3: riparte la nuova stagione su Netflix

Vediamo l’ultimo e definitivo trailer della terza Stagione di Stranger Things diffuso il Italia prima del ritorno su Netflix.

di Piero Lombardi – Il 4 Luglio 2019 si torna a Hawkins con la terza Stagione di Stranger Things, serie televisiva di punta di Netflix.

Gli episodi saranno 8 e questa volta non saranno più ambientati in autunno come nelle precedenti stagioni, ma in estate.

Gli eventi si svolgeranno nel 1985, circa un anno dopo da quelli raccontati nelle stagioni precedenti.

Nel cast: Billy (Dacre Montgomery),Undici (Millie Bobby Brown), Mike (Finn Wolfhard), Lucas (Caleb McLaughlin), Dustin (Gaten Matarazzo), Will (Noah Schnapp), Max (Sadie Sink), Erica (Priah Ferguson), Joyce (Winona Ryder), Hopper (David Harbour), Jonathan (Charlie Heaton), Nancy (Natalia Dyer), Steve (Joe Keery) e Robin (Maya Thurman-Hawke).

Secondo gli attori, Stranger Things 3 sarà divertente come il primo capitolo e oscuro come il secondo, volendo intendere che questa sarà la stagione migliore delle tre e forse l’ultima poiché il racconto sembra essere completo, ma ci aspettiamo qualche sorpresa dagli sceneggiatori.

Lo stesso Gaten Matarazzo (Dustin) ha definito la serie “non adatta ai deboli di cuore” , da qui le voci di una probabile dipartita di uno dei protagonisti principali.

Nei giorni scorsi è stato diffuso in Italia l’ultimo e definitivo trailer prima del ritorno sugli schermi:

Per chi non lo conoscesse, Stranger Things è stato mandato in onda per la prima volta nel 2016 ed in poco tempo è diventato un cult di Netflix. La serie firmata dai fratelli Duffer narra le vicende attorno alla sparizione del giovane Will Byers. Un gruppo di ragazzini parte alla ricerca dell’amico scomparso innescando così una serie di eventi sovrannaturali nella cittadina di Hawkins.

Stranger Things ha ricevuto numerosi premi e ad oggi è considerata una delle serie migliori disponibili sulla piattaforma Netflix.