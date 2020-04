Quarantena: ecco le uscite di Netflix per il mese di aprile

Quarantena. Ecco le migliori uscite tra film e serie tv della piattaforma straming Netflix per passare le lunghe giornate.

La quarantena durerà ancora altre due settimane, a meno di ulteriori prolungamenti. Il Presidente del Consiglio Conte lo ha annunciato proprio ieri sera a tutti gli italiani e, quindi, la quarantena continua.

Se non sapete come impegnare il vostro tempo a casa, le piattaforme di streaming sono un’ottima soluzione. Per questo vi informiamo delle nuove uscite di una delle più popolari, vale a dire Netflix.

La nuova stagione della Casa di Carta arriverà entro un paio di giorni.

La quarantena continua. Almeno fino al 13 aprile, salvo ulteriori prolungamenti. Per passare il tempo vi consigliamo le migliori uscite della celebre piattaforme di streaming Netflix e lo facciamo partendo da una delle serie più sorprendenti degli ultimi anni.

Stiamo parlando della Casa di Carta, serie tv spagnola, la cui data di uscita prevista è il 3 aprile, giusto in tempo per il fine settimana.

Segnaliamo inoltre la serie italiana Summertime, la seconda stagione di After Life e la serie israeliana Fauda.

Chiudiamo con una selezione di film: Il calamaro e la balena, Mission: Impossible, Manchester by the sea e quelli di animazione Alla ricerca della Valle Incantata e La famiglia Willoughby.