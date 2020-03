Quarantena: ecco la lista di 10 film da vedere

Quarantena. Ecco una nuova lista di 10 film (5 da Amazon Prime Video e 5 da Netflix) da vedere per passare il tempo.

La quarantena prosegue. Ormai siamo tutti chiusi in casa da tempo e dobbiamo trovare il miglio modo per passare la giornata. In nostro soccorso fortunatamente ci sono i siti di streaming con sempre un nuovo film da vedere.

Oggi vi facciamo una lista di 10 film da guardare: 5 da Amazon Prime Video, il servizio streaming di Amazon, e altri 5 da Netflix, popolare sito di streaming. Ecco, dunque, la lista dei film da vedere.

I 5 da Amazon Prime:

Io sono leggenda

Basato sull’iconico romanzo di Richard Matheson, questo film del 2007 fu un grande successo per Will Smith. A causa di un virus (in questo caso una versione modificata del morbillo), l’umanità si è quasi completamente estinta e solo Robert Neville è sopravvissuto. Dovrà cercare di restare in vita nella speranza di trovare altri superstiti, mentre combatte contro eserciti di pericolosi infetti. Uno sguardo decisamente pessimista al futuro post-pandemia, ma metti che la situazione dovesse volgere davvero al peggio, in questo film troverete tanti spunti per gestire la vita quotidiana da ultimi sopravvissuti.

L’amore ai tempi del colera

L’opera classica di Gabriel García Márquez prende vita nel film di Mike Newell, raccontando la passione che si sviluppa a cavallo del Novecento tra Fermina e Florentino. Non c’è bisogno di spiegare il perché si trovi in questa lista, il collegamento è facile da fare. Non per questo però dovete escludere questo film dalla vostra watchlist in questa pandemia. Lasciatevi andare e vivete questa storia memorabile.

Snowpiercer

Un altro titolo post-apocalittico, Snowpiercer ci porta in un mondo che sta cercando di sopravvivere a una nuova Era glaciale. Per farlo, l’umanità si è imbarcata in un viaggio perenne a bordo di un treno lunghissimo, che ospita le classi più agiate davanti e le più povere in coda. Una riflessione in salsa action sulla disuguaglianza sociale, tema molto caro al regista Bong Joon-ho. Se avete visto e apprezzato il suo Parasite (supervincitore agli Oscar 2020) non potete assolutamente perdervi questo film.

Fight Club

Difficile trovare chi non ha visto questo film cult degli anni 90, nonostante ciò è impossibile non inserirlo nella lista dei migliori film Amazon prime video. Fight Club è un film del 1999, diretto da David Fincher e interpretato da Brad Pitt e Edward Norton. Segue le vicende di un uomo impiegato di cui non sappiamo il nome ed uno sconosciuto che incontra su un aereo, di nome Tyler Durden.

Ritorno al futuro

Ritorno al futuro è una delle trilogia degli anni 80 più famosa della storia del cinema. Come non ricordare Marty e Doc che viaggiano nel tempo per le epoche. Abbiamo la fortuna, grazie ad Amazon Prime, di poterci vedere tutta la trilogia. Il primo capitolo uscì nel 1985, diretto da Robert Zemeckis e interpretato da Michael J. Fox e Christopher Lloyd.

Ecco i 5 di Netflix:

The Irishman

La pellicola racconta la vera storia di Frank Sheeran, mafioso responsabile dell’omicidio del sindacalista Jimmy Hoffa; attraverso il racconto dello stesso protagonista e numerosi flashback, l’anziano Frank ripercorre la sua carriera da sicario e i suoi rapporti con la famiglia criminale Bufalino.

American Hustle

American Hustle – L’apparenza inganna, si concentra sulla vera storia dell’Abscam, operazione dell’FBI nata alla fine degli anni ’70 con l’obiettivo di indagare sulla corruzione all’interno del Congresso degli Stati Uniti d’America e in numerose altre organizzazioni governative.

La città incantata

La città incantata è uno tra i tanti capolavori del maestro giapponese Hayao Miyazaki. La pellicola narra le vicissitudini di Chihiro, una bambina che, insieme ai suoi genitori, si ritrova in quello che sembra un parco giochi abbandonato ma pieno di cibo squisito. Al calare del sole iniziano ad apparire strane figure e i suoi genitori si trasformano in enormi maiali. Per poterli salvare, Chihiro dovrà trovare un lavoro in questo magico mondo e affrontare tutte le sue paure.

The wolf of wall street

In The Wolf of Wall Street, Leonardo DiCaprio interpreta Jordan Belfort, speculatore finanziario del Bronx che si arricchisce grazie a manovre oscure e truffaldine, e poi fu protagonista di uno spettacolare declino.

Pulp Fiction

Pulp Fiction è un cult movie assolutamente imprescindibile per gli amanti del genere pulp, nel quale thriller, grottesco e contenuti violenti ed espliciti si intrecciano magistralmente. Siamo a Los Angeles ma la narrazione non segue un ordine cronologico, bensì si snoda in tre differenti episodi, dando vita a una sorta di percorso circolare che inizia e finisce alla stessa ora e nello stesso luogo.