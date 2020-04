Netflix, ecco i 5 film e le 5 serie Tv da vedere ad aprile

Netflix: Ecco le nostre liste dei 5 film e delle 5 serie Tv da vedere in quarantena nei giorni di Pasqua sulla celebre piattaforma di streaming.

Con la quarantena che va avanti, occupare il tempo è diventata una questione di necessità. In molti sfruttano questo tempo per mettersi in pari o iniziare nuove serie Tv o recuperare i film che non si è potuti andare a vedere.

Ecco, quindi, la nostra nuova lista di cose da vedere su Netflix durante il mese di aprile. Tra serie Tv e film vi tracciamo le linee guida del meglio che la piattaforma di streaming propone per il mese di aprile.

Le 5 serie Tv

La Casa di Carta

La serie spagnola che ha conquistato milioni di utenti in tutto il mondo, complici la particolare ambientazione e la caratterizzazione dei personaggi. Dopo 3 stagioni al fulmicotone la produzione ha sfornato una 4° serie tv disponibile in catalogo a partire dal 3 aprile.

La trama: Un Professore decide di mettere su un gruppo di malviventi e architettare il colpo impossibile: rapinare la zecca di stato. Ma è davvero quello il piano? O c’è qualcos’altro sotto?

I Am Not Okay with This

I Am Not Okay with This è una nuova serie originale creata da Jonathan Entwistle, già regista di The End of the F***ing World, e dai produttori di Stranger Things. La protagonista, Syd, è alle prese con dei misteriosi e particolarmente potenti superpoteri.

Dovrà giostrarsi tra imbarazzi scolastici, drammi familiari e il classico amore non corrisposto. Una serie che vi farà ridere, che vi trasmetterà le stesse sensazioni della protagonista, il tutto immerso in un contesto adolescenziale che si fa comunque vedere anche da un pubblico adulto.

Altered Carbon

Altered Carbon è una serie fantascientifica che abbiamo apprezzato particolarmente. La sua particolarità risiede nel fatto che gli umani, grazie ad un mostruoso avanzamento tecnologico, riescono a farsi “impiantare” su corpi diversi da quello di origine. E infatti per questa seconda stagione l’attore che interpreta il protagonista cambia.

Better Call Saul

Dal 24 febbraio Netflix manda in onda i nuovi episodi (uno la settimana) della quinta stagione di Better Call Saul, la celebre serie TV prequel di Breaking Bad incentrata sulle “avventure” dell’avvocato Jimmy McGill e della sua trasformazioni in Saul Goodman.

Riverdale

Non pensate che si tratti della classica serie teen in grado di intrattenere solo una certa fascia di utenza. Le atmosfere misteriose e gli intrecci tra i personaggi sono sicuramente tra i suoi punti di forza. Su Netflix potete recuperare le prime due stagioni e da domenica 1 marzo arriverà anche la terza.

Non siamo certo in pari con gli Stati Uniti ma è già qualcosa. Tra l’altro è ambientata nello stesso universo di Le terrificanti avventure di Sabrina, serie originale Netflix. Proprio Riverdale viene citata esplicitamente nella serie dedicata a Sabrina, anche nella terza stagione.

La lista dei 5 film

Lost Girls

Ispirato ad un best seller del New York Times, a sua volta ispirato ad una storia vera, Lost Girls ci racconta la storia di una madre in cerca della figlia scomparsa. Durante la sua ricerca scoprirà una lunga scia di omicidi irrisolti. Si troverà quindi suo malgrado ad aiutare proprio la polizia a risolvere questi casi.

Ultras

Una pellicola italiana nata dalla collaborazione tra Netflix e Mediaset che vede l’esordio alla regia di Francesco Lettieri. Sandro, il protagonista, a quasi 50 anni è ancora il capo del gruppo ultras conosciuto con il nome Apache.

Una diffida non gli permette però di accedere più allo stadio. Sandro a questo punto è desideroso di cambiare vita, ma Angelo, un ragazzino di sedici anni, considera gli Apache la sua famiglia e il protagonista il suo mentore. Un film senza dubbio drammatico.

Spenser Confidential

Una delle ultimissime produzioni originali Netflix con Mark Wahlberg nei panni del protagonista, Spenser. Quest’ultimo è un ex poliziotto appena uscito di prigione. Al suo fianco Hawk, un aspirante pugile che lo aiuterà ad indagare su una inquietante cospirazione collegata alla morte di due poliziotti a Boston. Un classico mix tra un giallo e un film d’azione da guardare tutto d’un fiato.

It

Il primo capitolo della saga horror ispirata all’enorme romanzo di Stephen King è arrivata in catalogo durante i primi giorni di aprile. La storia dovrebbe essere nota a tutti. In una città iniziano a sparire i bambini.

Un gruppo di ragazzi emarginati scopre che è un evento ricorrente. Dovranno affrontare le loro più grandi paure per confrontarsi con Pennywise, un clown omicida apparentemente invincibile.

Collateral Beauty

Un altro film che ha debuttato in catalogo nei primi giorni di aprile. Un cast incredibile (Will Smith, Edward Norton, Kate Winslet, Keira Knightley, Helen Mirren, Michael Peña) per un film drammatico particolarmente intenso. Il protagonista, interpretato da Will Smith, ha perso la figlia in un tragico incidente.

La depressione non lo abbandona mai. I suoi colleghi e soci vorrebbero cacciarlo, visto che il suo comportamento ha messo a dura prova il futuro dell’azienda, ma la situazione prende una piega inaspettata.