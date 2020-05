Netflix: ecco il trailer dell'ultima stagione di Tredici [VIDEO]

Netflix. Ecco il teaser trailer della quarta e ultima stagione della controversa serie tv Tredici, in uscita il 5 giugno [VIDEO].

Netflix ha da poco annunciato la data di uscita della quarta e ultima stagione di Tredici, 13 Reasons Why in lingua originale. La serie tv ha riscosso un enorme successo, tanto da arrivare alla quarta stagione nonostante le numerose polemiche.

Le polemiche sono state relative ai temi trattati, dal suicidio al bullismo fino alla violenza sessuale. Tutti temi molto delicati che hanno fatto storcere più di un naso. In aggiunta all’annuncio è stato rilasciato il teaser trailer dell’ultima stagione.

Gary Sinise e Jan Luis Castellanos sono i nuovi volti del cast della serie.

Tredici sta per tornare con la quarte e ultima stagione. La popolare serie tv di Netflix si prepara a chiudere con un gran finale una delle più controverse e chiacchierate serie degli ultimi anni.

Tutta colpa dei delicati temi trattati: violenza sessuale, omosessualità, bullismo, suicidio, violenze domestiche. In molti si sono lamentati della serie, definendola forse eccessiva, ma non riuscendo a fermare la produzione di tutte e quattro le stagioni.

Purtroppo non abbiamo ancora anticipazioni sulla trama delle puntate della stagione, in uscita il prossimo 5 giugno. Possiamo per confermare la presenza di due nuovi volti per il cast principale.

Gary Sinise nei panni del dottor Robert Ellman, e Jan Luis Castellanos in quelli di Diego Torres. Improbabile, invece, il ritorno di Katherine Langford e Justin Prentice, se non in qualche flashback non ancora confermato.

Di seguito il trailer dell’ultima stagione di tredici:

Nessuno è mai pronto a dirsi addio, neanche il cast di Tredici. La stagione finale arriva il 5 giugno. pic.twitter.com/hoy8hKmexE — Netflix Italia (@NetflixIT) May 11, 2020

Rileggi le ultime anticipazioni di Netflix.